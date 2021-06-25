Ветеринар на «удаленке» от РСХБ

Россельхозбанк совместно с компанией «ВетЭксперт», которая первой запустила сервис телемедицины для животных, создали программу поддержки «Телеветеринар» по вопросам животноводства для фермеров в дистанционном формате. Ветеринары и зоотехники в режиме 24/7 готовы выйти на онлайн-консультацию с фермером и оказать квалифицированную помощь сельскохозяйственным животным.

Создание сервиса связано, в первую очередь, с нехваткой специалистов в области ветеринарии. На сегодняшний день особенно ощущается дефицит квалифицированных ветеринаров в сельских местностях. Многие молодые специалисты после окончания учебных заведений уезжают работать в большие города. При этом на крупных хозяйствах и предприятиях по правилам должен быть хотя бы один врач.

Большие расстояния между пунктами бывает сложно обслуживать, приходится ехать за тысячи километров, за это время с животным может что-то случиться. Раньше при каждом крупном животноводческом комплексе работало несколько ветеринаров. Сегодня хорошо, если есть хотя бы один компетентный специалист. Фермерам важно не только найти хорошего ветеринара, но и не потерять его. Большинство мелких хозяйств не может позволить себе держать в штате ветеринара на постоянной основе.

Для решения этой проблемы Россельхозбанк и компания «ВетЭксперт» совместно разработали программу онлайн-поддержки фермерских животноводческих хозяйств. На платформе «Своё Фермерство» запущен сервис «Телеветеринар» для круглосуточной онлайн-помощи от зоотехников и ветеринаров. Он позволяет получить квалифицированную помощь животным на ферме в любой день и время.

Опытные ветеринары и зоотехники в оперативном режиме в формате онлайн отвечают на вопросы по уходу и дают рекомендации по лечению, содержанию и питанию животных. А также оказывают помощь в составлении графика анализов и прививок, оформлении сопроводительной документации при перевозке животных, в вопросах разведения и спаривания, технического обеспечения процессов производства, а также получения правовой поддержки для взаимодействия с Государственной ветеринарной службой.

Чтобы воспользоваться сервисом «Телеветеринар», необходимо выбрать подходящий тариф прямо на площадке «Своё Фермерство». Стоимость более чем доступная – от 6 тысяч рублей за пакет консультаций.

В будущем планируется расширить возможности сервиса с помощью технологий дополненной и виртуальной реальностей.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки особенно востребованы технологии телеветеринарии в режиме онлайн и виртуальной реальности. Наше совместное решение с «ВетЭксперт» очень своевременно. Мы начинаем с обычных видеоконсультаций, но уже сейчас работаем над тем, чтобы в будущем перейти к VR-технологиям. Мы уверены, что сервис будет востребованным, ведь он отвечает запросам нашей целевой аудитории – небольших фермерских хозяйств – и позволит им значительно упростить процесс получения ветеринарной помощи», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема «Своё Фермерство» от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.