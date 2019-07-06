Ветераны БАМа выехали на праздничные мероприятия

Вчера ветеранов – строителей БАМа — бойцов отряда «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» — проводили на торжественные мероприятия, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали в г. Тынду. Именно там будут проходить юбилейные мероприятия.

Перед поездкой первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Алексей Филиппов в торжественной обстановке вручил бамовцам памятные юбилейные медали.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» организовала доставку ветеранов автобусом из Якутска до станции Нижний Бестях и специальный поезд до Нерюнгри. В Нерюнгри вагоны ЖДЯ будут прицеплены к праздничным эстафетным поездам РЖД и проследуют до Тынды.

Сегодня поезд прибыл в Алдан, где к бойцам отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии» присоединятся ветераны БАМа и АЯМа из АО «АК «ЖДЯ» и организаций транспортных строителей.

Перед отправлением поезда состоится торжественный митинг, посвященный юбилейным мероприятиям.