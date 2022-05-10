Ветераны тыла и вдовы участников войны получили подарки от ЛОРП

Стало доброй традицией в день Великой Победы вручать подарки ветеранам ВОВ, тыла и вдовам участников войны Амгино-Майского избирательного округа от народного депутата Серея Ларионова и коллектива ПАО «ЛОРП».

В преддверии Дня Великой Победы «со слезами на глазах», с огромным трепетом было собрано более 100 продуктовых наборов и доставлено в наслега.

«Мы стараемся всегда уделять большое внимание нашим ветеранам. А в День Победы делаем все, чтобы выразить огромную благодарность немногочисленным свидетелям и участникам тех жестоких и кровопролитных дней, унесших столько невинных жизней. Нас охватывает особое чувство гордости за нашу страну. Подвиг ветеранов, который не подвластен времени, является самой яркой героической страницей истории. Сегодня мы чтим и помним тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Низкий поклон ветеранам войны, тыла и детям войны. На их долю выпали суровые испытания, но они проявили несгибаемую силу духа, выстояли и победили. Память о военном лихолетье, гордость за подвиг воинов и тружеников тыла передаются из поколения в поколение, служат нам нравственным ориентиром» — сказал Сергей Ларионов.

Продуктовые наборы вручены главами наслегов.

Ветераны были очень рады теплым словам поздравления, оказанное внимание.

Пока последующие поколения помнят и отмечают этот день, отдают дань уважения ветеранам, Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах той самой Победой весны одна тысяча девятьсот сорок пятого, наполненной и радостью, и болью, и счастьем.