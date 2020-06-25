Ветераны тыла и дети войны – речники: Благодарим за доброту сердец!

23 июня сотрудники службы кадров ПАО «ЛОРП» побывали в гостях у 32 ветеранов тыла и у 104 детей войны, которые верой и правдой долгие годы служили родному предприятию. Им вручили солидную материальную помощь, собранную сотрудниками пароходства для адресной помощи.

Александр Архипович ВОРОНОВ 40 лет проработал в конструкторском бюро Ленского пароходства, на пенсию вышел в должности главного конструктора. Он родился 5 апреля 1935 года в Якутске, во время войны работал в совхозе «Якутский» в овощеводстве.

«Мы, мальчишки, с утра до ночи занимались прополкой и поливкой овощей, работы было много, комары злющие, но мысль о том, что и мы приближаем радостный день победы, придавала сил», — вспоминает ветеран тыла А.А.Воронов.

Совсем недавно он отметил 85-летний юбилей. Более 60-ти лет живут в любви и согласии с верной спутницей Надеждой Ивановной, которая отметила, что ЛОРП всегда очень внимательно относится к своим ветеранам, помогает не только морально, но и материально, что является хорошим подспорьем для бюджета пожилых людей.

Дина Алексеевна БАБАЕВСКАЯ ушла на заслуженный отдых с должности главного бухгалтера Олёкминского речного порта. Родилась 22 июля 1932 года в п.Стеклозавод Курганской области. Во время войны трудилась подсобной рабочей на стекольном заводе, внося свою лепту в общее дело разгрома фашизма. После войны получила образование, переехала в Якутию, вышла замуж и родила троих детей, которые также все выучились и стали достойными людьми.

Василий Гаврилович ГОТОВЦЕВ — один из старейших работников Ленского пароходства.

«Я родился 15 декабря 1934 в Батагайском наслеге Усть-Алданского района в семье простого крестьянина. Детей было пятеро, отец умер в 1940 году, и вся тяготы легли на мои плечи, так как я был старшим в семье. Работал на сенокосе, пас лошадей, по дому выполнял всю мужскую работу», — вспоминает Василий Гаврилович.

После окончания в 1959 году НИИВТа по распределению он был направлен в Киренск, где стал дежурным диспетчером. В 1963 году, в возрасте 29 лет, Василию Гавриловичу доверяют руководство Нюрбинской пристанью. С 1983 года Готовцев – начальник Северо-Якутского районного управления Ленского речного пароходства. Благодаря инициативе и настойчивости Василия Гавриловича в Тикси был оборудован причал, диспетчерская и пункт связи. В сложных условиях арктической навигации он всегда оказывал неоценимую помощь экипажам судов, за что пользовался большим уважением у плавсостава и береговых работников, местной администрации. В 2003 году Василий Гаврилович стал Почётным гражданином Булунского района, перед этим получил звание «Почётный полярник». Все эти награды по правы принадлежат и верной спутнице, супруге Нине Егоровне, с которой Василий Гаврилович живёт в любви и уважении более шестидесяти лет.

Эльвира Михайловна БУРКОВСКАЯ всю свою жизнь посвятила родному пароходству, на пенсию ушла из картографии Службы безопасности судовождения. Сегодня судоводители Лены пользуются картографическими материалами, выполненными с большой ответственностью и любовью руками Эльвиры Михайловны. Семья Бурковских известная на Лене – глава семьи был легендарным капитаном. Именем Бориса Константиновича Бурковского назван буксир «ОТ-2130». Сегодня династию речников продолжает сын– Михаил Борисович, работающий в диспетчерском аппарате пароходства. Эльвира Михайловна родилась 29 апреля 1937 в Красноярском крае. Отец был военным, сопровождал эшелоны, которые шли на фронт. Работала в поле вместе со всеми, приближая радостный миг Победы.

Ветераны тыла и труда, «дети войны» Ленского пароходства благодарят руководство и коллектив ПАО «ЛОРП» за постоянную заботу и внимание, за доброту сердец и желают, чтобы речники в год 75-летия Великой Победы успешно справились со всеми задачами и семь футов под килем!