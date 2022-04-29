29.04.2022
16:35
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Общество

Ветераны получат персональные поздравления с 9 мая от Путина

По традиции накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации.

Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 000 поздравлений почетным адресатам по всей стране.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении.

Фото: Пресс-служба АО «Почта России»
Источник: Пресс-служба АО «Почта России»
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