Ветераны получат персональные поздравления с 9 мая от Путина

По традиции накануне Дня Великой Победы Почта России доставит ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом Российской Федерации.

Со 2 по 7 мая почтальоны вручат около 614 000 поздравлений почетным адресатам по всей стране.

Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они находятся в праздничные дни. При необходимости специалисты Почты России будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении.