Ветераны-педагоги: Это вандализм в сфере культуры и духовности, посягательство на святое якутского народа!

Работникам культуры и искусства, педагогическому сообществу, общественности Республики Саха (Якутия) от Республиканского Совета ветеранов педагогического труда

Уважаемые сограждане!

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) под предлогом оптимизации подготовило приказ о присоединении Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола к Театру эстрады им. Ю.Е. Платонова.

Театр танца основан в 1980 году на базе Государственного ансамбля танца Якутии. В 1992г. указом первого президента РС(Я) М.Е. НИКОЛАЕВА ансамбль обрёл статус Национального театра танца РС(Я), с 2005 года носит имя С.А. Зверева — Кыыл Уола.

Первый президент РС(Я) М.Е. Николаев с давних времён проявлял интерес к творческому наследию С.А. Зверева — Кыыл Уола. В выступлении, посвященном 100-летию С.А. Зверева, Михаил Ефимович отметил: «Один из величайших умов, мудрый философ А.Е. Кулаковский — Өксөкүлээх и непревзойденный сказитель, певец С.А. Зверев не раз отмечали, что у якутского народа светлая судьба. Вступая в новый век, мы должны с надеждой и верой смотреть в свое будущее…»

В статье «Открывая целый мир» он писал: «В далеком 2010 г. С.А. Зверев познал своё предназначение быть творцом и хранителем песен и танцев своего народа… Именно Сергей Зверев стал отцом феномена исполнительской традиции, названной якутским народным танцем. В 1957 г. танцевальная труппа из Якутии под его руководством покорила Москву. Звуки самобытной музыки, чистая энергетика и искренность якутского танца «Узор» украсили сцену Большого театра, вызвав бурю восторга и неподдельного восхищения…»

Было время, когда отдельные произведения С. А. Зверева — Кыыл Уола были введены в школьную программу якутской литературы.

Имя С. А. Зверева тесно связано с возрождением, развитием и сохранением самобытных народных танцев, ведь народный танец объединяет многие компоненты культурных традиций якутского народа – музыку, вокал, национальную одежду, быт и обряды.

Театр танца имени С.А. Зверева — Кыыл Уола является уникальным театром республики, транслирующим историю профессионального искусства и самобытную культуру народов Якутии.

Разнообразный и солидный, создаваемый на основе исторических и этнографических изысканий, далекий от эстрадной развлекательности, репертуар Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола давно снискал уважение и признание публики в республике и далеко за её пределами.

В 2020 г. Ил Дархан Якутии А.С. НИКОЛАЕВ на открытии Центра народного творчества им. С.А. Зверева — Кыыл Уола в с. Сунтар сказал: «Гении рождаются один раз в 100 лет, пролетают яркой звездой, озаряя своим светом всё окружающее вокруг. Именно таким человеком был талантливый, многогранный, выдающийся сказитель, народный певец, мастер художественного слова, создатель якутской народной хореографии С.А. Зверев — Кыыл Уола. Все мы знаем динамичные, радостные и яркие народные танцы «Алгыс», «Ситим» и любимый танец «Оһуор» и другие, созданные им. С.А. Зверевым. Читали его произведения: олонхо “Куллустай Бэргэн”, поэмы “Айхал эйиэхэ, аар тайҕа!”, “Улуу Москуба туһунан тойук”. С его творчеством знаком каждый якутянин. Кыыл Уола – феномен, который своим творчеством сформировал мощный культурный пласт, благодаря его огромному труду возродились и сохранились наши искусство и традиции».

Созидающий коллектив Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола, неизменный участник всех крупных культурных событий Якутии, являясь визитной карточкой, гордостью республики, продвигает положительный имидж родного края во всем мире!

В книге «Национальный театр танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола» (СПб., 2015г) Александр КАЛЯГИН, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ пишет: «Имя этого легендарного человека хорошо известно не только в Якутии, но и далеко за её пределами… Без творчества С.А. Зверева, без его таланта и плодотворной деятельности по возрождению национального искусства Якутии, не было бы и Театра танца… »

Большую роль в формировании самобытного лица Театра танца сыграли создатели Концепции его развития на 2018-2028гг. доктора искусствоведения Г.Г. АЛЕКСЕЕВА, А.Г. ЛУКИНА и к.ф.н. А.Е. ЗАХАРОВА.

Благодаря Национальному театру танца многие выпускники якутских колледжей хореографии, культуры и Высшей школы музыки имеют возможность счастливого продолжения своей творческой биографии. А это сотни судеб людей искусства.

Ю. Е. Платонов, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный и народный артист РС(Я), чьё имя присвоено Театру эстрады республики, в своей монографии «Певческое искусство народа – лицо нации» (2006г) исследовал эволюцию музыкальной культуры народа саха как бесценной части духовной культуры предков: «…Именами известных олонхосутов, тойуксутов гордится народ. Следовало вписать их имена золотыми буквами в историю культуры, не только как сказителей, но и носителей вокального искусства, донесших до нас из древности пение народа саха с сохранением мелодических особенностей». В их числе он называет С.А. Зверева — КыылУола: «…если имя Лидии Руслановой мир узнал благодаря эстрадному искусству, то имя народного певца Якутии С.А. Зверева звучит в сердцах якутского народа, к сожалению, не числящегося в списках профессиональных артистов, так как он нигде не учился и не специализировался. Может, именно поэтому он сохранил всё самое сокровенное достояние в области певческой и танцевальной культуры народа саха, не подвергнувшись ассимилированному обучению».

Ю.Е. Платонов ставил талант Сергея Зверева, создавшего более 30 сценических образов, в один ряд с Лидией Руслановой, Людмилой Зыкиной, Леонидом Утёсовым, Рашидом Бейбутовым.

Мы, педагоги-ветераны, представляющие всю географию Якутии, считаем, что «присоединение» Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола к Театру эстрады им. Ю.Е. Платонова приведет к необратимым негативным последствиям, возродить которые не удастся в силу ухода того поколения, которое создавало шедевр национального искусства по крупицам. Это вандализм в сфере культуры и духовности, посягательство на святое якутского народа!

Мы верим и надеемся на поддержку всех педагогов, деятелей и работников культуры, истинных граждан республики в сохранении статуса Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола.

В.С. ИВАНОВА, председатель Совета, дочь С.А. Зверева — Кыыл Уола.

Члены Совета, представители улусов: Р.Н. ВЕНЗЕЛЬ (Момский), У.В. ПОПОВА (Ленский), М.В. АТЛАСОВА (Усть-Майский), М.А. УСОВ (Сунтарский), Л.К. УАРОВА (Сунтарский), С.А. НИКОЛАЕВА (Таттинский), Л.Т. ЕГОРОВА (Чурапчинский), М.И. СТАРОСТИНА (Среднеколымский), А.Г. ПАВЛОВА (Горный), И.И. КОНДАКОВ (Верхневилюйский), З.Е. ПАВЛОВА (Вилюйский), И.И. ВАСИЛЬЕВА (Сунтарский), М.Т. ГОГОЛЕВА (Кобяйский), Н.И. АВВАКУМОВ (Горный), З.И. СЕДАЛИЩЕВА (Усть-Майский), С.М. ЗАХАРОВА (Амгинский), А.И. ЛУКИНА (Намский), Е.В. СУЗДАЛОВА (Аллаиховский), Е.П. СЛЕПЦОВА (Среднеколымский), З.Е. ПЛАТОНОВА (Томпонский), В.М. ШАДРИН (Нюрбинский), Л.Н. СТЕПАНОВА (Оймяконский) и др.