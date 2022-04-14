Ветераны ОВД Якутии провели патриотическую акцию

13 апреля ветераны ОВД совершили традиционный лыжный переход, приуроченный сразу к двум знаменательным датам: Дню ветеранов органов внутренних дел России и 100-летию образования Якутской АССР. В этом году инициаторами мероприятия стали активисты Совета ветеранов ОВД и ВВ Хангаласского района.

Лыжная эстафета стартовала в 8 утра в г. Покровске при участии руководства и личного состава ОМВД России по Хангаласскому району. Маршрут лыжного перехода пролегал по ледовой трассе на реке Лена от г. Покровск Хангаласского района до г. Якутска. Восемь лыжников в возрасте от 52 до 85 лет преодолели 100-километровую дистанцию в формате эстафеты. На протяжении всего пути спортсменов сопровождал врач из МСЧ МВД России по Республике Саха (Якутия).

К семи часам вечера отряд лыжников благополучно финишировал в конечной точке маршрута – в местности Зеленый луг г. Якутска, где их встретили с аплодисментами сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) и слушатели Центра профессиональной подготовки МВД Якутии. На Зеленом лугу участники забега присоединились к патриотическому флешмобу и выстроились латинской буквой «V». Также на груди у каждого ветерана была закреплена георгиевская ленточка в виде буквы «Z». Тем самым они выразили поддержку Вооруженным силам России.

После чего в сквере имени Степана Аржакова было организовано торжественное чествование участников лыжного забега и небольшой концерт Культурного центра МВД Якутии.

В своем приветственном слове заместитель министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) полковник внутренней службы Владимир Климов отметил, что ветераны ОВД вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и своей активной жизненной позицией способствуют пропаганде здорового образа жизни. Владимир Александрович поблагодарил участников мероприятия и вручил им благодарственные письма от имени Министра внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майора полиции Владимира Прокопенко и памятные подарки.

По словам председателя ветеранской организации Василия Местникова, важной целью подобных мероприятий является популяризация лыжного спорта среди населения и возрождение массовых лыжных походов.