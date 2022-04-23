23.04.2022
09:04
52
Спорт
Ветераны не сдаются: Күүстээх Бүөккэ 76 лет!
Петру Наумову 76 лет, но «Күүстээх Бүөккэ» до сих пор даёт фору молодым атлетам, сообщает тгк #спортякутии. Так и не удалось положить ветерана, есть еще порох в пороховницах!
Источник: тгк #спортякутии.
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