23.03.2023
10:35
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Общество

Ветераны Намского улуса провели акцию «Свечи победы»

108 блиндажных свечей сделали для военных, участвующих в специальной военной операции ветераны села Намцы. Акцию провели в селе работающие и неработающие пенсионеры. Об этом рассказала мне ветеран здравоохранения Намского улуса Вера Попова, работавшая двадцать лет фельдшером отделения скорой помощи Намской центральной районной больницы.

Решили провести акцию по изготовлению блиндажных свечей для того, чтобы наши солдаты могли согреться, подогреть еду, когда нужно, и вообще почувствовали нашу заботу, — поделилась Вера Васильевна. — Принесли из дому банки из-под консервов, собрали картонные коробки, попросили администрацию села купить свечи. Делаем по инструкции: картон плотно сворачиваем спиралью, в середину ставим фитиль из картона, растапливаем свечи и заливаем воск по банкам. Большую помощь нам в подготовке консервных банок, срезать крышки, выравнивать края, оказал нам ветеран спорта Николай Рыкунов. От имени совета ветеранов мы вручим посылку администрации, в эти дни глава улуса как раз собирается ехать в зону СВО, через него и передадим.

          Тепло рук и сердец волонтеров реально помогают нашим ребятам в полевых условиях. Я как-то рассказывала о тех волонтерах-медиках, которые участвуют в изготовлении маскировочных сетей и теплой одежды для бойцов СВО. Санитарка Детской инфекционной клинической больницы Роза Тарабукина, в свободное от работы время работающая в цехе по пошиву теплых вещей для отправляющихся на специальную военную операцию говорила, что, приезжая, кто в отпуск, кто на реабилитацию, ребята заходят в цех в Технопарке и тепло благодарят женщин за поддержку. Тепло сердец возвращается бумерангом к тем, кто его дарит. Вот  и блиндажные свечи Намских ветеранов скоро попадут в зону СВО и согреют бойцов.

Фото: предоставлено В.В. Поповой
Источник: Зоя Игнатьева

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