Ветераны Намского улуса провели акцию «Свечи победы»

108 блиндажных свечей сделали для военных, участвующих в специальной военной операции ветераны села Намцы. Акцию провели в селе работающие и неработающие пенсионеры. Об этом рассказала мне ветеран здравоохранения Намского улуса Вера Попова, работавшая двадцать лет фельдшером отделения скорой помощи Намской центральной районной больницы.

— Решили провести акцию по изготовлению блиндажных свечей для того, чтобы наши солдаты могли согреться, подогреть еду, когда нужно, и вообще почувствовали нашу заботу, — поделилась Вера Васильевна. — Принесли из дому банки из-под консервов, собрали картонные коробки, попросили администрацию села купить свечи. Делаем по инструкции: картон плотно сворачиваем спиралью, в середину ставим фитиль из картона, растапливаем свечи и заливаем воск по банкам. Большую помощь нам в подготовке консервных банок, срезать крышки, выравнивать края, оказал нам ветеран спорта Николай Рыкунов. От имени совета ветеранов мы вручим посылку администрации, в эти дни глава улуса как раз собирается ехать в зону СВО, через него и передадим.

Тепло рук и сердец волонтеров реально помогают нашим ребятам в полевых условиях. Я как-то рассказывала о тех волонтерах-медиках, которые участвуют в изготовлении маскировочных сетей и теплой одежды для бойцов СВО. Санитарка Детской инфекционной клинической больницы Роза Тарабукина, в свободное от работы время работающая в цехе по пошиву теплых вещей для отправляющихся на специальную военную операцию говорила, что, приезжая, кто в отпуск, кто на реабилитацию, ребята заходят в цех в Технопарке и тепло благодарят женщин за поддержку. Тепло сердец возвращается бумерангом к тем, кто его дарит. Вот и блиндажные свечи Намских ветеранов скоро попадут в зону СВО и согреют бойцов.