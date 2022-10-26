Ветераны боевых действий вручили билеты на турнир Коркина

Сегодня, 26 октября, в Якутске в центре военно-патриотического воспитания «Боотур» участникам специальной военной операции в Украине и ветеранам боевых действий вручили билеты на международный турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Александр Бугаев и директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд РС(Я) Михаил Пахомов.

«Турнир в честь прославленного тренера, воспитавшего именитых спортсменов, которые защищали честь нашей страны на соревнованиях самого высокого уровня, должен стать событием, которое символизирует крепость духа, единение нашего многонационального народа и красоту спорта. Мы всегда должны помнить о наших героях, тех, кто всегда стоит в первых рядах на защите интересов нашей великой родины», — отметил Александр Бугаев.

Напомним, соревнования пройдут 28 и 29 октября в Центре спортивной подготовки «Триумф».