26.10.2022
17:14
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Общество

Ветераны боевых действий купили мобилизованным внедорожник

Александр Пермяков планирует лично передать солдатам автомобиль.

Член Совета ветеранов боевых действий Якутии Александр Пермяков собрал деньги и купил внедорожник для мобилизованных якутян, которые находятся в зоне специальной военной операции. В эти дни Александр планирует лично передать им автомобиль вместе с вещами первой необходимости.

«Машину помогли приобрести москвичи-ветераны боевых действий. После покупки возник вопрос экипировки автомобиля. Оснащение качественной комплектацией стоит достаточно дорого, поэтому я бросил клич своим друзьям. Информация разлетелась по социальным сетям, деньги отправили жители всей Якутии. В итоге мы смогли собрать порядка 150 тысяч рублей и укомплектовали внедорожник всем необходимым», — рассказал ЯСИА Александр Пермяков.

Было проведено техническое обслуживание автомобиля, установлены новые шины и аккумулятор. На оставшиеся средства закупили 150 газовых баллонов, сетки, огнетушители, инструменты, непромокаемые костюмы, тёплые носки, кофе, чай и другие вещи первой необходимости.

«Как ветеран боевых действий, я знаю, в чём нуждаются солдаты. Поэтому считаю своим долгом помочь им ради общей победы», — подчеркнул мужчина.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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