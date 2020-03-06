06.03.2020
14:12
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Общество

Ветерану ВОВ в Якутии подарили гармонь

Глава Олекминского района Николай Харбин вручил ветерану Великой Отечественной войны Ивану Рукосуеву тульскую гармонь, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Вчера по телевизору видел бабулю, которой 117 лет! Сидит кушает, уплетает за обе щеки и просит добавки. Вот думаю, жить надо! Потренируюсь до праздника Победы, так и сыграю на гармошке» — рассказал 93-летний ветеран.

Подарок приобрели на средства, собранные членами местного отделения партии «Единая Россия» совместно с главой района.

Фото: Якутия24
Источник: https://yk24.ru/index/kultura/veteranu-vov-v-olekminskom-rajone-yakutii-podarili-garmon
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