Ветерану ВОВ из Горного улуса исполнился 101 год 🎂🎁👏🏻

Михаилу Михайловичу Дьячковскому из Сологонского наслега Горного района исполнился 101 год. Ветерана Великой Отечественной войны поздравили Ил Дархан республики Айсен Николаев и глава улуса Никита Андреев.

Он был призван осенью 1943 года. Служил в 4-м танковом батальоне Украинского фронта, в стрелковой роте. Его, как отважного, смекалистого солдата, часто привлекали в разведку. В атаках принимал штыковой бой, был несколько раз ранен. После победы над фашистской Германией в составе стрелкового полка был переброшен в Монголию на борьбу с японскими милитаристами.

14 августа 1945 года при танковом штурме Хайлара был контужен взрывом снаряда. После оказания медицинской помощи вернулся в строй. Впоследствии принимал участие в боях по освобождению китайских городов Харбин, Чангуй. Затем два года прослужил в городе Пхеньян Северной Кореи. Был демобилизован в 1947 году.