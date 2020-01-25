Ветерану тыла Дарии Алексеевой исполнилось 95 лет

Ветерана тыла, вдову Героя Социалистического Труда, кавалера двух Орденов Ленина, Почетного гражданина города Якутска М.Ф. Алексеева Дарию Семеновну Алексееву с юбилеем поздравили заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова и руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев. Гости вручили цветы и подарки, пожелали долгожительнице крепкого здоровья, бодрости духа, счастья её родным и близким.

За плечами Дарии Семеновны — жизнь, достойная уважения. С малых лет девочке пришлось работать не покладая рук, помогать матери ухаживать за больным отцом. Дария работала на почте, в артели «Корунд», в тресте «Якутстрой», в системе Якутского филиала СО АН СССР, в Институте геологии СО РАН.

За время многолетнего трудового пути показала себя как добросовестный, ответственный работник. Неоднократно удостаивалась благодарности и поощрений со стороны администрации, профкома. В 1980 году от имени Президиума Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР была награждена медалью «Ветеран труда», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.», медалью «Материнства II степени», юбилейными медалями. В 2010 г. была награждена знаком «За вклад в развитие семейной политики».

В 1949 году Дария Семеновна вышла замуж за Михаила Федоровича Алексеева. Вместе с мужем воспитали и подняли на ноги пятерых детей. Благодаря родителям, все они получили высшее образование и стали хорошими специалистами в своем деле. У Дарии Семеновны 9 внуков и 14 правнуков. Первое поколение внуков закончили вузы в Москве, Санкт-Петербурге и Якутске, остальные школьного и детсадовского возраста. Дария Семеновна по праву гордится своими детьми и внуками, окружена их любовью и заботой.