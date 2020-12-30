Ветерану ЛОРПа Степану Дроздову исполнится 99 лет

Подходит к завершению Год памяти и славы, объявленный в России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Коллектив ПАО «ЛОРП» принял активное участие в акции «75 добрых дел», главным из которых было оказание всесторонней помощи нашим ветеранам. Сотрудники пароходства перечислили однодневный заработок в фонд Победы, благодаря которому каждому ветерану войны и тыла, «дети войны» была оказана материальная помощь. В подразделениях предприятия оказана и адресная помощь в благоустройстве быта, приобретении продовольственных товаров.

1 января 2021 года 99-летний юбилей отметит заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, ветеран ЛОРПа Степан Платонович ДРОЗДОВ – единственный участник ВОВ нашего предприятия. В адрес ветерана от имени генерального директора ПАО «ЛОРП», народного депутата республики Сергея Александровича ЛАРИОНОВА направлена поздравительная телеграмма:

«Уважаемый Степан Платонович! От всей души поздравляю Вас с 99-летием! В этот знаменательный день выражаю Вам глубокую признательность за добросовестный, плодотворный труд, высокую самоотдачу, преданность любимому делу. Ваши фронтовые подвиги, трудовая деятельность — достойный вклад в развитие в ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и пример для нынешних работников, молодого поколения Ленских речников. Желаю Вам крепкого, как якутский алмаз здоровья, благополучия, бодрости духа и ещё долгих лет жизни!»

Сергей Александрович Ларионов в мае этого года побывал в гостях у ветерана, в Москве и лично поздравил с 75-летием Великой Победы, выразил искренние слова признательности за подвиги, совершенные речником в тылу и на фронтах. Поблагодарил за самоотверженный труд в стенах ЛРП в далекие 70-е годы и вручил материальную помощь и подарки от коллектива. Сергей Александрович отмечает, что встреча прошла очень тепло и дружелюбно: «Меня встретил бодрый и полный сил ветеран – Степан Платонович, который только в этом году из-за пандемии не пошёл на Красную площадь, а все годы – не пропускал ни одного парада, ни одного мероприятия, проводимого Московским Советом ветеранов ВОВ».

Из трудовой и военной биографии С.П.Дроздова: Степан Платонович воевал в составе Центрального фронта, в авиации, в 1005-м истребительном авиаполку, в составе 147-й истребительной авиационной дивизии. Был механиком, в звании сержанта обслуживал самолеты, «латал» полученные ими в боях пробоины, проводил послеполетный ремонт. Самолеты были поначалу импортные, «Харрикейны», а затем наши ЯК-9. Степан Платонович награжден медалью «За боевые заслуги». А 26 декабря 1946 года, уже в Якутске, после демобилизации, ему была вручена медаль «За победу над Германией».

После демобилизации Степан Платонович работал диспетчером в порту Осетрово, был избран секретарем парткома порта, с апреля 1962 года назначается главным диспетчером пароходства. По итогам семилетки, в 1966 году, ЛРП было награждено орденом Трудового Красного знамени. Такая же награда в том же году была вручена и Дроздову. Самое интересное, что в 1966 году последовал ещё один указ: о награждении Степана Платоновича орденом «Знак Почета». Так оценили его трудовой вклад. В 1967 году его кандидатуру выдвинули на профсоюзную работу, избрав председателем Ленского баскомфлота, а после окончания срока, с 27 января 1970 его назначают заместителем начальника пароходства по кадрам, где он проработал 10 лет. Получил звание «Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР». В 1978 году он вышел на пенсию и переехал с семьей в Москву. Связи с пароходством не теряет. Выпустил книгу воспоминаний «От Илги до Арктики», которая была опубликована в юбилейный год 75-летия Великой Победы в газете «Ленский водник».