Ветеранов ВОВ поздравили на дому

8 мая 2022 года, в преддверии Дня Победы от имени Главы МР «Сунтарский улус (район)» представитель улуса Семен Глухарев поздравил на дому ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником — Днём победы — Мартына Григорьева родом из Кутанинского наслега, награжденного орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, знаком «Защитник Отечества» и Петра Яковлева, награжденным двумя орденами «Знак Почета», орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», заслуженным работником народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почётным гражданином Сунтарского улуса, города Якутска, Почётного гражданина Якутии с наступающим праздником — Днём победы.

В качестве знака уважения и признания ветеранам вручены поздравительные письма и продуктовые наборы.