Ветеранам перечислят выплату к 80-й годовщине Дороги жизни

Согласно Указу Президента РФ ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» Пенсионный фонд перечислит по 50 тысяч рублей. Средства без заявления будут выплачены в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Пенсионеры силовых ведомств и бывшие судьи получат выплату по линии своих пенсионных органов. В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

Если ветеран не сможет получить средства в ноябре, их доставка будет автоматически перенесена на следующий месяц. Прежде всего, это относится к тем, кому пенсию приносит почтальон, а также к тем, кто получает деньги непосредственно в почтовом отделении.

Единовременная выплата ветеранам приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной войны связывала блокадный Ленинград с остальной страной.

В Республике Саха (Якутия) проживает один ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда» и 22 ветерана со знаком «Жителю блокадного Ленинграда».