Ветеранам нужна Служба бесплатного тестирования

Самое приятное в любой профессии не громкие награды и красные дорожки, а теплые слова благодарности, которые окрыляют и заряжают новой энергией.

Республиканский совет ветеранов войны и труда вручил народному депутату от «Справедливой России», заместителю главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» Вере Никифоровой почетный знак «За вклад в развитие ветеранского движения Республики Саха (Якутия) в честь 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг».

Ветераны отметили постоянную заботу и чуткость к пожилым людям не только как врача, но и как человека. Благодаря Вере Никифоровой, у совета появился свой уголок — помещение, где они организовали Центр ветеранов Центрального округа для проведения занятий, кружков и просто пообщаться.

«С первых дней стало понятно, чего так не хватало ветеранам, — поделилась Вера Никифорова. – Работа в Центре ветеранов Центрального округа так и кипела. Не раз выступала как приглашенный специалист на семинарах о здоровье. Наша совместная работа с советом состоит в пропаганде здорового долголетия. Будет здоровье — будет и любимое увлечение, время и силы на драгоценных внуков».

К огорчению пожилых людей, в связи с пандемией совет приостановил полный объем своей работы. Редкие встречи стали отдушиной для ветеранов.