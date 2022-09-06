Ветеранам насильственного переселения будут вручены единовременные выплаты

По распоряжению главы Чурапчинского улуса Степана Саргыдаева полным ходом идут подготовительные работы к мероприятиям, посвященным 80-летию насильственного переселения в северные улусы в годы Великой Отечественной войны. Ветеранам переселения будут вручены единовременные выплаты. Они проживают в столице республики, Чурапчинском, Таттинском, Мегино-Кангаласском и Амгинском улусах.

В рамках этой программы состоялись экспедиции в Жиганский, Булунский и Кобяйский улусы. Экспедицию в Жиганский улус возглавляла специалист улусного отдела по делам семьи Татьяна Бушкова, освещали работу экспедиции Иван Бушков и Анна Говорова из с. Телей. Делегацию в Булунский улус возглавляла председатель Совета ветеранов Мотрена Матвеева. Третья группа в Кобяйском улусе в составе 7 человек под руководством Марии Кронниковой находилась с 9 по 11 августа. Членов экспедиций на местах встретили очень тепло. На встречах с администрациями улусов, с участниками переселения, их детьми и внуками поделились с воспоминаниями о тех годах переселения, лишениях и страданиях родных и земляков. В ходе этих экспедиций возложены цветы к памятникам и музеям.

В наслегах пройдут Дни памяти и скорби. В школах готовятся классные часы, интерактивные, виртуальные и реальные экскурсии в Музее Переселения в селе Хатылы. В данное время в Музее и Мемориале переселенцев ведутся ремонтные работы по программе ППМИ.

С этого учебного года в каждой школе будут созданы уголки, посвящённые истории насильственного переселения земляков в северные районы в годы войны. В каждом наслеге и школах пройдут мероприятия Дней скорби и памяти под девизом «История чахчыта — көлүөнэттэн көлүөнэҕэ». 17 сентября участники клуба любителей велосипедной езды улуса организуют велопробег по наслегам с презентацией книг и.т.д. 18-20 сентября будет демонстрирован фильм “Вечная память народа”. 19 сентября с утра ЧСОШ имени С.А. Новгородова проведет акцию “Белые журавли”. В этот день в Мемориале Переселения с 10 часов состоится митинг Скорби и памяти, после чего участники посетят Музей Переселения в селе Хатылы. В ДНТ “Айылгы” откроется выставка Григория Турантаева, а также состоится заседание общественности. Также покажут спектакль народного театра имени П.М. Решетникова и пройдет шествие молодежи в “Марше памяти”, который начнется со здания редакции газеты “Саҥа олох” до Мемориала Переселения со свечами на руках, где также будет показано этюдное представление. 20 сентября с утра с 10 часов в Гимназии имени С.К. Макарова начнется форум республиканской научно-практической конференции, где примут участие и взрослые, и дети. С 15 часов до 16.40 часов будет проведена презентация фотоальбома “Кэм-кэрдии кээрэппэтин, кэрэ ааккыт кэриэс буоллун”. В данном фотоальбоме вошли все фотографии прошлых лет, а также кюар-коды передач НВК «Саха”, фильм и видео-сюжеты с наслегов.