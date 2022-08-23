Ветеран ВОВ рассказал о своем вкладе в дело победы

Сегодня в День разгрома немецко‑фашистских войск в Курской битве заместитель главы города Якутска Наталья Степанова, исполняющий обязанности председателя Якутской городской Дума Евдокия Евсикова, ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов и горожане возложили цветы мемориальному комплексу «Победа» на площади Победы.

Заместитель главы города Якутска Наталья Степанова особо отметила, что после Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу нашей доблестной армии.

«Сегодня мы живем под чистым, мирным небом. И понимаем, что воспитанные поколением военных лет наши сыновья, отцы вновь встали в защиту интересов нашей Родины во время специальной военной операции», — отметила Наталья Романовна в поздравительной речи.

Ветеран Великой Отечественной войны Наум Слепцов рассказал собравшимся о своем вкладе в дело Победы, в том числе по недопущению голода среди своих односельчан и о дружбе с людьми, которые были непосредственными участниками сражений на Курской дуге. Также ветеран подчеркнул об особом значении этого дня в ходе Великой Отечественной войны.

Исполняющий обязанности председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова также поздравила горожан и гостей столицы с этим знаменательным днем и добавила, что мы должны бережно относиться к истории Великой Отечественной войны.

23 августа в соответствии с Федеральным законом № 32‑ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России» отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.