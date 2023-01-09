Ветеран ВОВ отметила 99-летие

В Якутске ветеран Великой Отечественной войны отметила 99-летие.

Участницу Великой Отечественной войны Валентину Васильевну Ефремову с 99-летием поздравили первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, председатель городского Совета ветеранов Николай Тряпша, командир измерительного пункта войсковой части 14129 Владимир Леоненко, личный состав измерительного пункта.

Валентина Васильевна встретила гостей в добром здравии шутками и песнями. Она поделилась своими воспоминаниями и выразила благодарность руководству города за заботу о ветеранах.

«Поздравляю вас от руководства города, Якутской городской Думы и от себя лично с такой замечательной датой. Я думаю, что каждый мечтает дожить до вашего возраста. Вы для нас настоящий пример закалки, мужества, стойкости старшего поколения. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, активного долголетия, счастья», — отметила Евдокия Евсикова и вручила ветерану юбилейный знак «100 лет Якутской АССР», памятные подарки.

В 1941 году Валентина Васильевна добровольно ушла на фронт, сначала сандружинницей, затем солдатом медслужбы. В рядах 4-й ударной армии обороняла Ленинград, участвовала в прорыве блокады, освобождении Прибалтики. Войну завершила в 1945 году под Кенигсбергом в составе медработников головного полевого эвакогоспиталя №167.

Валентина Васильевна является одним из первых и почетных членов знаменитого клуба фронтовых подруг «Катюша», который вносит большой вклад в воспитание патриотизма у молодого поколения якутян. Она награждена орденом Отечественной войны II cтепени, медалями «За боевые заслуги», «Дочери Отчизны», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», «За патриотическое воспитание среди молодежи», знаками «Отличник санитарной службы», «За вклад в развитие Республики Саха (Якутия)», «Гражданская доблесть», является почетным ветераном Якутска.