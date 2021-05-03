Ветеран тыла возмущен собачьими экскрементами на улице

Ветеран тыла Никита ПРОХОРОВ направил в редакцию SakhaLife.ru возмущенное письмо.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Любите собак – соблюдайте чистоту!

Гордуме, еще лучше Ил Тумэну надо бы принять если не законы, то постановление о том, чтобы владельцам собак в обязательном порядке иметь при себе пакетики и палочки, когда они выгуливают своих любимых питомцев. А то становится невозможно спокойно ходить, гулять по проходам, переулкам, тротуарам, не наступая на собачье говно. Кстати, это отмечают и приезжающие сюда иностранцы. Думаю, что если не применять штрафные санкции, то это дело исправить. Идет человек со своей собакой и без пакетика и палочки, надо штрафовать