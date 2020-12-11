Ветеран тыла: обидно стало за Сардану

В редакцию SakhaLife пришло письмо от читательницы Нины Матвеевой, которое она отправила по просьбе дедушки. Приводим его без изменений.

«Конец этого года оказался урожайным в спорте республики. Боксер Василий Егоров 4-й раз стал чемпионом России и награжден 500 тыс.рублей да еще и ключом от автомашины. Просто молодец! Поздравляем!!!

Сардана Трофимова 4-й победила в нелегкой борьбе в марафоне на первенство страны. Замечательно! Поздравляем от души!

В играх Дыгына, проводившихся внутри помещения появился новый лидер — Леонид Филиппов и доставил огромную радость и гордость амгинцам. Он награжден миллионом! Молодец!

В то же время очень обидно стало за Сардану. Она стала чемпионом всей России и награждена смешным призом… 50 тыс. рублей! Это приз районного масштаба. Так обеднела великая Россия? Или до такого уровня опустили у нас марафон в 42 км?

Хочу просить Ил Дархана поднять престиж российского марафона и по достоинству оценить высокий результат изнурительного, упорного труда Сарданы Трофимовой и вручить ей награду в миллион рублей. Если не найдется эта сумма в казне богатой республики или у спонсоров, то то мы, население, сами соберем и сами ее торжественно ей вручим без никакого руководства.

Никита Прохоров, ветеран тыла»