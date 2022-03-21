Ветеран театра отмечает юбилей

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола сердечно поздравляет с 70-летием Анатолия Алексеевича Алексеева – ветерана театра, заместителя директора административно-хозяйственной части (1997 – 2019 гг.), заслуженного работника культуры РС(Я), отличника культуры РС(Я), почетного гражданина Горного улуса, ветерана труда РФ! Отмечаем Ваш порыв, энтузиазм, активную позицию в общественной жизни театра – это незабываемые ысыахи Рескома профсоюза работников культуры и Союза театральных деятелей, корпоративные мероприятия, субботники. Вы всегда являлись вдохновителем и прекрасным организатором! Сегодня с чувством глубокого уважения, выражая благодарность во благо развития и процветания родного театра, желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний, счастья в семье, гармонии, тепла, уюта, света и всего самого доброго!

Справка о творческой деятельности Анатолия Алексеевича Алексеева

Родился 21 марта 1952 г. в с. Кептин Горного улуса Республики Саха (Якутия).

В 1976 г. окончил Хабаровское краевое культурно-просветительное училище, в 1985 г. — Якутский государственный университет.

Свою трудовую деятельность начал художественным руководителем сельского дома культуры с. Маягас Усть-Алданского улуса в 1976 г. С 1982 г. — заместитель директора хозяйственной частью в Якутском музыкальном театре. В 1987 г. работал в организации и проведении Дней Русской культуры и искусства в Якутии.

С 1991 г. — директором Хатасского Дома культуры.

С 1997 – 2019 гг. — заместитель директора административно-хозяйственной частью в Национальном театре танца Республики Саха (Якутия).

Он — организатор концертов, гастролей театра по республике: со спектаклем «Бохсуруйуу» и концертной программой «Сияние Севера» по 3 заречным улусам – Усть-Алданскому, Чурапчинскому, Таттинскому (2005), заслуженной артистки РС(Я), народной артистки РС(Я) Захаровой Р.Я. по Горному улусу (2004, 2009), оркестра национальных инструментов. Организатор благотворительных проектов в городе и в республике, профсоюзных мероприятий театра, Республиканского комитета профсоюза работников культуры и Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия). В 2007 году на сцене ДК им. Кулаковского к 55-летнему юбилею провел творческий вечер «В кругу друзей», где выступали друзья, артисты с которыми А.А.Алексеев сотрудничал много лет.

Награжден:

Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры (2004)

Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры (2010)

Почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития РС(Я) (2011).