Ветеран спорта: Это была первая и последняя драка в моей жизни

Говорят и пишут, что «спорт в жизни человека играет одну из ключевых ролей: способствует совершенствованию физических, психических и нравственных качеств человека; способствует укреплению здоровья и продлению его долголетия. Он приносит радость, закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует».

Сомневаюсь, вряд ли многие глубоко задумываются над этими словами, и думают: так ли все это. По статистике только 10 % жителей России занимаются спортом, и этот показатель продолжает падать. Стоит отметить, что в развитых странах этот показатель кратно больше.

Я живу долго и активно, благодаря любительскому спорту (в этом году исполнится 84 года). Это факт. Благодаря спорту обладаю крепким психическим здоровьем: происходящее всегда воспринимаю спокойно — меня практически невозможно было вывести из себя, хотя я прожил непростую жизнь, были и критические ситуации. А о моих достижениях в спорте и обо мне, если вам будет интересно, вы узнаете из статьи Анастасии Новгородовой «О коллеге – настоящем труженике, спортсмене и замечательном журналисте» от 13 января 2021 г. в «Сахалайфе». Я был волейболистом и могу добавить, что и теперь остаюсь волейболистом, являясь волейбольным журналистом. До пандемии не пропускал ни одного соревнования по волейболу в Якутске.

Как доказывают ученые, «наилучшая быстрота движений и ответной реакции у людей наблюдаются у летчиков-испытателей. Немного уступают им волейболисты, — они на втором месте после летчиков». Эти качества были присущи мне как волейболисту, благодаря которым спас собственную жизнь и жизнь малолетнего ребенка от неминуемой гибели.

Вот выдержка из статьи Николая Семенова: «…Неудивительно, что он был способен и на смелые поступки. В 1968 году, рискуя жизнью, здоровьем, он спас годовалого мальчика во время сельского Ысыаха недалеко от райцентра Борогонцы Усть-Алданского района от наезда мотоцикла «Урал», за рулем которого находился в сильной степени опьянения молодой человек. Это был племянник известного в республике стайера Ивана Протодьяконова. От рева мотора и криков ужаса огромной толпы можно было с ума сойти. Толпа разбежалась веером в разные стороны от идущего прямо на нее мотоцикла. Бедная мать ребенка поддалась всеобщей панике толпы, и, не помня себя от страха, бросилась вслед за ней, оставив крохотного малыша прямо на пути ревущего мотоцикла. Один Николай не растерялся. Рванулся изо всех сил наперерез и перед самым мотоциклом на бегу успел подхватить ребенка. Повезло, отделался только большим синяком икроножных мышц правой ноги: удар был скользящий, опоздай на доли секунды, Николай пострадал бы серьезно. Здесь сработал стереотип быстрой реакции на движущийся объект, выработанный в игре баскетбол или волейбол. Только сильный, смелый и добрый человек может совершить такой поступок. Хочу заметить, что Николай Иванович очень любит детей, особенно маленьких. Позже он скажет, что тогда был большой риск, но осознанный, что была возможность спасти ребенка. Как он сам признается, он был плохим спринтером, но имел отличный старт за счет взрывной силы ног, не уступающий спринтерам сборной ЯАССР. Вот на что он тогда надеялся. Это был не единственный случай в его жизни. Он никогда не был посторонним наблюдателем, когда при нем оскорбляют, унижают слабого или избивают человека. «Благодаря спорту всегда был уверен в себе» – говорит он. Но, я думаю, преобладающее значение имеет здесь его воспитание. Можно быть сильным, даже смелым, но безразличным к тому, что не касается твоих личных интересов». В отрывке из статьи Семенова мы видим и нравственные качества личности, воспитанные физическим трудом и спортом.

Приведу еще несколько примеров для полноты восприятия значения спорта в жизни человека.

Однажды был у меня в гостях Иван Алексеев, известный историк и легкоатлет, двоюродный брат народного артиста Аркадия Алексеева. Когда он собрался домой, я вышел с ним проводить до остановки. Ваня, городской парень, сразу смекнул, когда увидел недалеко от остановки группу школьников-выпускников и потянул меня за собой внутрь забора. И сказал: «С ними опасно встречаться в такое время». Остановка была у ворот забора и под жилым двухэтажным домом. Вдруг слышим какой-то шум, глухие звуки ударов, вскрик и все затихло. Там находились два человека. Почуяв что-то неладное, я не выдержал и с громким криком выскочил из-за ворот. От неожиданного и шумного нашего появления толпа растерялась и внезапно разбежалась. И фактор внезапного осознания ими того, что они наделали, тоже подействовало. Все же дети. А на остановке лежал без сознания полноватый мужчина, второй, худющий парень, стоял, прижавшись к забору спиной, весь бледный-бледный, в полуобморочном состоянии. Могут сказать мне: «Как это глупо — ринуться на толпу…». Это сегодня я всего боюсь. Тогда был молодой и сильный, быстрый и увертливый. А главное — быстро бегал, не как спринтер, конечно. И мог спастись бегством при случае. Так что здесь был у нас риск оправданный. Этот случай показывает, чего можно добиться решительными и смелыми действиями. Эти качества воспитываются в спорте — в борьбе с сильными соперниками.

Был такой случай. Мне шел 61-й год, но ходил в спортивный зал заниматься физкультурой. Поэтому был достаточно крепок и быстр для своего возраста. Так вот: на одной из улиц Якутска на ее противоположной от меня стороне шла драка между двумя молодыми людьми. Я видел ее конец. Когда один из них был уже в нокдауне и беспомощно встал, бессильно опустив руки, а противник готовился к решающему броску, я изо всех сил крикнул: «Что вы делаете? Прекратите сейчас же!». Парень-победитель воспринял мой повелительный тон как личное оскорбление его собственного достоинства, и со страшным криком ринулся в мою сторону. Каким надо быть зловещим человеком, чтобы наброситься с такой яростью на старого человека. Парень был ростом чуть выше меня и мощного спортивного телосложения. Удивительно то, что я совсем не испытал чувства страха, хотя понимал, что моей жизни или здоровью угрожает большая опасность. Это помогло мне собраться и мобилизовать все силы для решающей схватки. Я уже знал, что этот каратист с ходу ударит ногой в голову. И приготовился блокировать его ударную ногу прямо в начале движения, как нас учил и натаскал на занятиях по физической подготовке в МВД мастер спорта СССР по самбо будущий генерал Виталий Измеров. У меня это получилось. Драка была скоротечной, всего-то 4-5 сек. Он нападал, а я защищался, блокируя все его удары. И уловив момент, сделал быстрый шаг назад-вправо и, левой ногой что есть силы ударил в живот и вырубил его.

Когда человек в опасности, оказывается, не думает о последствиях, тем более неопытный в драках человек. Никогда не дрался, даже в детстве. Ведь попади туда, куда я целился, а именно в солнечное сплетение, он был бы убит (это потом я понял). Гибкости не хватило. Это его спасло. Он получил разрыв кишечника, как объяснил мне потом знакомый криминалист. Ударные движения ногой мне были привычны, так как мне приходилось заниматься прыжками в высоту перекидным способом. Они почти идентичны с движениями ноги футболистов при ударе по мячу, но только направлены вверх.

Это была первая и последняя драка в моей жизни. Это пример того, чего можно добиться, если умеешь настроиться и мобилизовать все силы для решительных действий. Эти качества тоже воспитываются в спорте — в борьбе с очень сильным соперником.

Однажды я ехал вечером по ул. Лермонтова на мотороллере с 8-летней дочерью на дачу. Вдруг я увидел, как по пустой Сергеляхской улице с огромной скоростью мчится машина на красный свет светофора. Поздновато я заметил нарушителя ПДД, но успел быстро нажать на тормоз и резко развернуть мотороллер вдоль дороги и устоять на ногах, предотвратив мотороллер от падения. Повезло, машина проскочила мимо. Быстрая реакция на событие помогла мне спасти себя и дочь от неминуемой гибели.

Еще. Событие происходило около вокзала. Стоял на остановке, ожидая автобус, с сумкой с продуктами через плечо. Подходил автобус, но почему-то в этот момент повернул голову назад и вижу крупного бичеватого парня на шаг от меня, решительно идущего на меня с поднятыми руками с намерением столкнуть меня под автобус. Он, видимо, захотел отобрать сумку с продуктами. Быстро сообразил что делать; прямо с разворота ударил его быстрым хлестким волейбольным ударом тыльной стороной кулака в грудь. Удар был настолько сильный и неожиданный, что он тут же сел, сильно ударившись об асфальт. Потом видел его из автобуса, сидящего на скамейке с отрешенным, обращенным вовнутрь себя взглядом. Видимо получил серьезную травму позвоночника или почек. Это событие произошло в нулевые 21 века. Мне было тогда около 64 года.

Как видите, в последних трех примерах ответная реакция на события была достаточно быстрой, выработанная до автоматизма длительными тренировками и в волейбольных баталиях. Во всех случаях я остался жив, благодаря быстроте ответной реакции на события, благодаря спорту.

В заключение хочу добавить к вышесказанному, что не одно поколение исследователей говорило о том, что физическая культура и спорт в жизни человека должны присутствовать всегда, что занятия спортом положительно влияют на кости — в старости остеопороз обойдет стороной; что с возрастом мышцы разрушаются намного быстрее и становятся слабыми, если не заниматься спортом. Как показали исследования, у людей с достаточной физической активностью намного ниже риск возникновения рака. Интересно знать, что спорт укрепляет мышцы кишечника, что, в свою очередь, улучшает пищеварение.

Известно, что сокращение двигательной активности усиливает влияние на организм отрицательных факторов, снижает иммунитет и повышает восприимчивость к заболеваниям. Я это по себе знаю, как только прекратил ходить в спортивный зал из-за осложнения старой травмы ноги, потихоньку начались проблемы со здоровьем. Тогда мне было 65 лет. Все что касается спорта, его влияния на здоровье человека мне лучше понятны, чем кому-то ни было. Потому что все это было мною пройдено, пережито и осмыслено. Вот почему я решил на собственных примерах рассказать, что дает спорт человеку, значение спорта в его жизни. Слова лучше доходят до читателя и становятся более эффективными, если они подкрепляются живыми примерами из практики.

Итак, мы уже достаточно знаем о значении спорта в жизни человека, приведено было достаточно примеров, когда благодаря спорту человек выходит победителем в экстремальных ситуациях. Если люди задумались, прочитав эту статью, значит, что я достиг цели. Все что сказано выше, показывает, что спорт в жизни человека должен быть.