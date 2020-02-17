Ветеран Матрена Павлова: Вспоминаю годы работы на Якутской нефтебазе

Среди имен ветеранов АО «Саханефтегазсбыта» работники с особой теплотой и с гордостью называют имя Матрены Петровны ПАВЛОВОЙ.

Эта простая якутская труженица любовью к людям, труду и большой ответственностью смогла заслужить уважение и признание коллег, придя в нефтегазовую отрасль из совершенно другой среды и впоследствии став одной из уважаемых работников крупного предприятия.

«С большой благодарностью и теплотой вспоминаю годы работы на Якутской нефтебазе. Это был большой, сплоченный, трудоспособный коллектив. Активно участвовали во многих мероприятиях, соревнованиях, организовывали свои мероприятия. Все знали о коллективе Якутской нефтебазы», — рассказывает Матрена Петровна.

Сегодня ветеран живет в поселке Жатай, время от времени встречается с бывшими коллегами, которых с любовью называет «своими девушками».

«Болею за свое родное предприятие, не пропускаю новостей о них, радуюсь успехам. Связи с Якутской нефтебазой не теряем, звонят, поздравляют с праздниками, приглашают к себе, бывает, советуются даже. Это очень важно для пожилого человека – осознавать свою востребованность. Спасибо за внимание и заботу родному коллективу!» — передает ветеран АО «Саханефтегазсбыта» Матрена Павлова.

Родом из далекого Сунтарского улуса, Матрена Петровна, как и вся советская молодежь, трудовую деятельность начала в родном колхозе дояркой. В 1957 году девушку отправили на учебу в город Якутк в советско-партийную школу руководящих кадров, после окончания которой она работала в Эльгяйском совхозе Сунтарского района бригадиром.

В 1961 году Матрена Павлова вышла замуж за Василия Афанасьевича Оконешникова, чурапчинского переселенца. Молодая семья переезжает в пос. Казачье Усть-Янского района, где Матрена Петровна добросовестно исполняет две должности: заведующей зверофермой и ветеринара. В качестве ветеринара наша героиня заботилась о целых оленьих стадах.

В январе 1966 года с грудным ребенком Павловы приехали в пос. Жатай. Матрена Петровна устраивается воспитателем детского сада Якутской нефтебазы. В течение 9 лет она учила ребятишек простым, но удивительным вещам, старалась быть им настоящим другом, воспитывала малышей доброте, честности и ответственности.

Затем в судьбе Матрены Петровны случается неожиданный поворот – она становится лаборантом Якутской нефтебазы. И в этом ставшем впоследствии родным предприятии, ответственно, добросовестно, с полной отдачей сил работала она почти 15 лет до выхода на пенсию.

Вскоре после того, как начала работать в самой Якутской нефтебазе, Матрена Петровна была избрана коллективом председателем профсоюза. По сей день с благодарностью вспоминают коллеги своего профсоюзного лидера, благодаря труду и усилиям совместно в то время директором Леонидом Александровичем ЧЕРНЯНСКИМ, распахнул свои двери пионерлагерь «Орленок».

«Вопрос строительства пионерлагеря для детей Якутской нефтебазы отстояла лично в горсовете и обкоме партии. Это был наказ моих коллег, и мне, как профсоюзному лидеру доверено было решить вопрос. Смогла убедить – было принято решение построить лагерь. Строили несколько лет, с каждым годом лагерь обустраивался, попутно решали кадровый вопрос – нанимали учителей вожатыми, воспитателями, работа кипела! До сих пор помню, как волновались перед открытием первого сезона лагеря» — с улыбкой вспоминает Матрена Петровна.

А в сотрудничестве с другим директором Владимиром Ильичом ЛЮБЧЕНКО Матрена Петровна добилась открытия ведомственного детского комбината «Малыш».

Много сил, времени и энергии отдала Матрена Петровна работе по улучшению условий жизни населения в пос. Жатай. В 1975 году она была избрана депутатом Городского Совета г. Якутска, а в 1977 году проработала депутатом пос. Жатай (два созыва).

Матрена Петровна вместе с мужем Василием Афанасьевичем они воспитали 2 сыновей. Сегодня их род продолжают любимые внуки.

Где бы ни работала эта скромная якутская труженица Матрена Павлова, везде она оставила о себе добрый след, добрую славу.