Ветеран энергетики отметил 70-летний юбилей

Коллектив Западных электрических сетей поздравил с 70-летним юбилеем ветерана Верхневилюйского РЭС Западных электрических сетей Якутскэнерго Ивана Павловича Семёнова.

Ветеран помнит, как пришёл в энергетику: «помог» пропавший документ. Вышло так: после школы он выучился на механика на Жатайской нефтебазе. Через месяц работы ушёл в армию. В один прекрасный день их подразделение отправили на карантин. Старшина собрал у бойцов документы и положил в сейф. Через некоторое время бумаги солдатам вернули, но документ о специальности Ивана куда-то пропал. Однако Семёнов не расстроился, и служба потекла дальше.

Однажды солдатам дали задание разобраться с электроснабжением взлётно-посадочной полосы аэродрома. Электрик заметил, как ловко Иван управляется с электротехникой, и стал чаще брать его на выполнение работ. После армии Семёнов решил поступать в Якутский государственный университет. Но, узнав о приезде в Верхневилюйск приёмной комиссии Олёкминского техникума, вместе с другом пошёл сдавать экзамены. Математику принимал их школьный учитель, который, решив поддержать парней, поставил им «удовлетворительно». Иван Павлович благодарен ему по сей день.

За долгую трудовую биографию электромонтером, затем мастером 1 группы случалось всякое. Он помнит, как доставляла массу хлопот подстанция «Онхой». Стояла она в чистом поле, и Семёнову пришлось зимовать на ней в одиночку. А когда случалось аварийное отключение фидера «Ботулу», оставалось одно: отключать линейный разъединитель и ехать до конца фидера, примерно 120 км. Был и курьёзный случай, произошедший во время обмера габаритов новой линии. Электромонтер Воропаев жердью замерил высоту, а коллега Гордеев предложил ему лечь с этой жердью в вытянутой руке на землю и таким образом подсчитать количество метров. Смеялись над этой шуткой долго!

Почётный энергетик РС(Я), почётный энергетик Минтопэнерго РФ, почётный работник топливно-энергетического комплекса РФ, ветеран «Якутскэнерго» Иван Павлович Семёнов на заслуженном отдыхе. И ничуть не жалеет, что пропавший документ изменил его судьбу.

Поздравляем ветерана с юбилеем и желаем здоровья, долгих лет жизни!