Секретарь первичного отделения «Поярковское» якутского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Николаева рассказала, почему народ голосует за партию:

– Давайте посмотрим на структуру республиканского парламента. 45 народных депутатов выдвинуты партией «Единая Россия», десять – КПРФ, девять – эсеры и четверо от либерал-демократов.

За «Единой Россией» стоит подавляющее большинство. Закрадывается такой вопрос – ругать «Единую Россию» могут все, как же так получается, что народ по-прежнему дружно голосует за единороссов?

Я считаю, ответ лежит на поверхности. Ближайший пример связан с большим праздником – в воскресенье Якутия празднует День матери. Из числа моих знакомых очень много единороссов поздравляют матерей – многодетных, одиноких, но при этом никто не пиарит себя. Называйте это как хотите – излишняя скромность, мнение, что благое дело делается молча, порядочность…

Сколько раз я сталкивалась с ситуацией, когда человек делает на копейку, а кричит об этом на всех перекрестках на тысячу. А вот здесь, когда нужно как раз таки рассказывать о помощи всем, наши партийцы молчат.

Есть мудрая поговорка «Ветер носит – караван идет». Это как раз о нашей ситуации.