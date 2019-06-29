Вести с Ысыаха Туймаады 2019

Главный летний праздник столицы Якутии по обыкновению начался с обряда очищения и благословения гостей Ысыаха Туймаады. Несмотря на утро, желающих пройти этот ритуал очень много.

По словам жительницы Якутска Надежды Филипповой, к обеду людей становится ещё больше.