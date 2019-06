View this post on Instagram

Вести с Ысыаха Туймаады 2019: . Главный летний праздник столицы Якутии по обыкновению начался с обряда очищения и благословения гостей Ысыаха Туймаады. Несмотря на утро, желающих пройти этот ритуал очень много. По словам жительницы Якутска Надежды Филипповой, к обеду людей становится ещё больше. . Фото из присланного . #sakhalife #ысыах2019 #ысыахтуймаады2019 #якутск #Якутия