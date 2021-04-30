Весной в Якутии усилят контроль над охотниками

Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков извещает охотников и любителей природы о том, что в период сроков весенней охоты на водоплавающую дичь и начала пожароопасного сезона в Республике Саха (Якутия) госинспекторами в области охраны окружающей среды на ООПТ будут проводиться усиленные контрольно-рейдовые мероприятия на особо охраняемых природных территориях республиканского значения в целях обеспечения особого режима охранных природных территорий, контроля за соблюдением Правил охоты и противопожарной безопасности в лесах.

Контрольно-рейдовые мероприятия будут проводиться совместно с сотрудниками городских, районных комитетов и инспекций государственного экологического надзора, силовых правоохранительных структур, а также с общественными инспекторами охраны природы.

Напоминаем лицам, выезжающим на ООПТ республиканского значения о необходимости заблаговременно получать разрешения на посещение охранных природных территорий и строго соблюдать природоохранное законодательство и Правила пожарной безопасности в лесах.

Разрешения на добычу водоплавающей дичи на территории ООПТ и получение разрешительных документов для посещения заповедных мест республиканского значения оформляются по личному заявлению в г. Якутске по адресу: ул. Свердлова, 14, а также в районных инспекциях и комитетах у госинспекторов в области охраны окружающей среды на ООПТ.