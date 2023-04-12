Весна! Якутские суслики вылезли из нор

В Якутии из зимней спячки вышли суслики. Фотографии зверьков, которые впервые с начала осени прошлого года покинули свои норы, опубликовал телеграм-канал зоопарка «Орто дойду», сопроводив их подписью: Ура! Быть весне! Суслики вышли из своих нор!

Фото: тгк ЯСИА Источник: тгк ЯСИА

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