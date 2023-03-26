Весна вовсю распахнула свои двери!

На большей части территории небольшой, на западе, по нижней Лене, по Верхоянью местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. В Колымо-Индигирских районах без существенных осадков. На западе, севере ветер порывистый до 9-14 м/с, на севере Мирнинского, в Оленекском районах и по побережью Арктики до 15-18 м/с, местами метели. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснении -18,-23°, на западе -4,-9°, на северо-востоке –28,-33°, в низинах -37,-42°, днем -2,+3°, на юго-западе, юге +3,+8°, на северо-западе -7,-12°, на северо-востоке -13,-18°.

В Якутске утром, днем небольшой снег, ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -11-13°, днем 0,-2°.