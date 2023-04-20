20.04.2023
00:23
105
Погода
Весна в Якутии пока что радует лишь осадками в виде дождя и мокрого снега
На большей части небольшой, ночью в центре, днем на Колыме местами умеренный снег, мокрый снег, ветер порывистый до 9-14 м/с, днем в Нерюнгринском районе до 15-18 м/с. Температура ночью -5-10 °, на западе -10-15°, на северо-востоке и юге -18-23°, на севере -20-25°, днем 0,+5°, на севере -1-6°. На побережье Арктики ночью -17-22°, днем -10-15°, в Нижнеколымском ночью -3-8°, днем +4+9°.
В Якутске ночью, утром небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -4-6°, днем +1+3°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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