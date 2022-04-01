Весна! Тают пени!

«Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)»: Весной тают пени Филиал «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС(Я)»объявляето старте акции «Весной тают пени!». В течение апреля 2022 года потребители – физические лица могут принять участие в акции по списанию пени. По условиям акции клиентам необходимо оплатить задолженность за потребленную тепловую энергию и воду, а им спишут пени. Подробности акции можно узнать по телефону: 8 (4112) 36-80-48. Пункты приема платежей филиала «Коммункомплектация» находятся по адресам: Касса участка «Аэропорт»: г. Якутск, ул. Циолковского, 10 (Административное здание котельной «Аэропорт»). Режим работы: вторник-пятница с 09:00 до 17:00, суббота с 09:00 до 13:00 без перерывов. Телефон: 8 (4112) 49-51-26.

Касса участка «ДСК — Воинская часть»: г. Якутск, ул. Автодорожная, 53/1 (Здание ТЦ «Емеян»). Режим работы: вторник, четверг, суббота — с 10:00 до 17:00 без перерыва. Телефон: 8 (4112) 43-11-45.

Касса участка в с. Маган: ул. 40лет Победы, д.2, кабинет №1 (Административное здание АО «Полярные авиалинии»). Режим работы: вторник-пятница с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), суббота с 8:00 до 12:00. Телефон: 8 (4112) 40-61-02.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

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