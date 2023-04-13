13.04.2023
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Погода
Весна радует звонкими капелями и ярким солнцем
На западе, юге, северо-востоке небольшой снег, на северо-западе ночью умеренный. Ветер порывистый на северо-западе, юге до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, на северо-востоке в низинах -28,-33°, днем +1,+6°, на западе 0,-5 °, на севере -10,-15°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -9-11°, днем +1+3°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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