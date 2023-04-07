07.04.2023
07:59
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Погода

Весна не радует: В Якутске почти -30°

На северо-западе снег, на западе, юго-западе мокрый снег, днем с дождем, на севере, северо-востоке небольшой снег. Ветер порывистый местами до 9-14 м/с, на побережье Арктики, днем в Вилюйской группе, Мирнинском, Оленекском, Ленском, Олекминском районах до 15-20 м/с, в Жиганском, Кобяйском до 18-23 м/с, поземки, местами метели. Температура воздуха ночью -18-23°, при прояснении -28-33°, на северо-востоке в низинах -33-38°,на западе -8-13°, на юго-западе 0,-5°, днем -3-8°, на севере -10-15°, в низинах -15-20°, на западе -3+2°, на юго-западе +4,+9°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Температура ночью -25-27°, днем -6-8°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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