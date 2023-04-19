Весна на паузе: В Якутске мокрый снег

На большей части территории небольшой снег, мокрый снег, на юго-востоке днём умеренный мокрый снег. Без осадков на северо-западе, юго-западе и севере. Температура ночью -9-14°, при снеге -2-7°, на севере, юго-западе -19-24°, днем -1+4 °, на севере и северо-западе -6-11°. В Якутске ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -10-12°, днем 0,+2°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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