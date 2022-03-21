Весна, каникулы, лед: уроки безопасности от ГИМС

В преддверии школьных каникул инспекторы ГИМС проводят уроки безопасности в учебных заведениях республики

В преддверии весенних школьных каникул инспекторы ГИМС проводят комплексные занятия по соблюдению мер безопасности на водных объектах в учебных заведениях республики в целях профилактики детского травматизма.

На днях такие занятия с ребятами провели в школах г. Якутска, а также в Намском, Чурапчинском и Вилюйском районах с целью формирования у детей представления о правилах безопасного поведения на льду в весенний период, раскрытия причин несчастных случаев на водных объектах, представления о действиях в случае опасности, воспитания осторожности и аккуратности в поведении на водоемах.

В ходе уроков безопасности, инспекторы ГИМС обсуждали меры безопасности на льду, рассказывали и объясняли, как выглядит прочный лед и как правильно передвигаться по нему, продемонстрировали способы оказания первой помощи, провалившемуся под лед, человеку. А также как действовать в ситуации, если сам оказался в воде и если требуется помощь другому человеку. Для закрепления полученных знаний ребятам раздали памятки по безопасности на льду.

Профилактические мероприятия с детьми являются приоритетными для сотрудников ГИМС, ведь именно они обеспечивают теоретическую подготовку учащихся к опасному весеннему периоду, они призваны предостеречь от опрометчивых поступков, выхода на весенний лёд.

ГИМС напоминает родителям о необходимости контроля за детьми. Не оставляйте детей без присмотра, не отпускайте их одних на водоемы! Объясняйте и рассказывайте о той опасности для жизни и здоровья, которую таит в себе лед.

Пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к беде.