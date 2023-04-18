18.04.2023
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Погода
Весна, как капризная женщина: В Якутске вчера был дождь, а сегодня-снег
На юге, центре, западе, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днем на юго-востоке с дождем, ветер умеренный, порывистый на западе, юге до 9-14 м/с, ночью в Нерюнгринском районе до 15-17 м/с, поземок, температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснении -8,-13°, на западе -18,-23°, северо-востоке, северо-западе в низинах -28,-33°, днем -2,+3°, на юго-востоке +5,+10°, на севере -7,-12°.
В Якутске небольшой снег, ветер юго-западный ночью 2-5 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -4-6°, днем 0-2°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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