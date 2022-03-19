Дорогие друзья!

Администрация , учебная часть, отдел по связям с общественностью ИРО и ПК АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» информирует о том, что с 24-27 марта 2022 г начинает свою работу традиционная (очная) «Весенняя школа ИРО и ПК».

Приглашаются обучающиеся 9 и 11 классов школ республики.

В программе:

9 классы — интенсивная подготовка к ОГЭ нового формата;

11 классы — комплексная подготовка к ЕГЭ нового формата. Разбор новых и изменённых заданий ЕГЭ.

3 причины посещения «Весенней школы ИРОиПК»:

Большие изменения в заданиях и новые задания в КИМ ЕГЭ- 2022 по всем учебным предметам.

Гарантированное качество. Занятия проводят эксперты республиканских предметных и конфликтных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, прошедшие обучение по изменениям КИМ ЕГЭ – 2022 в ФИПИ.

Интенсивная подготовка по заданиям ЕГЭ -2022 по предметам.

Стоимость:

Предметный тариф: Вы можете выбрать 1 или 2 предмета: 2500 (1 предмет) или 4500 (2 предмета) рублей соответственно.

Пакетный тариф: 3 и более предметов (на усмотрение слушателя) – 6000 рублей.

Расписание занятий по дням:

Математика профиль ЕГЭ

10.00-11.20

Математика база ЕГЭ

10.00-11.20

Математика ОГЭ

10.00-11.20

Русский язык ЕГЭ

11.40-13.10

Русский язык ОГЭ

11.40-13.10

Обществознание ЕГЭ

14.00-15.20

Биология ЕГЭ

14.00-15.20

Химия ЕГЭ

15.40-17.00

Занятия будут проходить очно в АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» по адресу прюЛенина, 3

Сроки проведения: 24-27 марта 2022 г.

Заявки принимаются до 23 марта 2022 г. по ссылке регистрации.https://forms.gle/uXcRkJY3vqs13tUv6

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Возможно заключение договоров с образовательными организациями.

Для записи в школу родителям необходимо заполнить форму согласия и форму договора. Квитанцию об оплате, подписанные родителями сканы (или фото) согласия и

договора отправляются на электронную почту организаторов yfv17plan@mail.ru

Бланк согласия и договор можно скачать на сайте или здесь

Количество мест ограничено. Каждому слушателю школы выдается сертификат.

Заявки принимаются до 23 марта 2022 г. по ссылке регистрации

Заявки можно отправить на электронную почту: yfv17plan@mail.ru (89142907841-Февронья Васильевна Ядрихинская, учебная часть ИРОиПК)