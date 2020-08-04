Весенняя сессия. Режим чрезвычайной ситуации

Весенней сессией у депутатов принято называть период законотворчества с нового года по июль месяц. В этом году весенняя сессия выдалась как никогда сложной, сообщает Сахапарламент.ру.

Каникул у политиков не бывает

Помимо текущих, плановых вопросов пришлось рассматривать и принимать целую лавину законодательных решений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции и параллельно менять весь формат работы, переходя на онлайн сессии, удалённую работу. По сути, депутатский корпус перешёл с режима мирного времени на условия чрезвычайной ситуации.

Сегодня у них каникулы. С июля по сентябрь народные избранники уходят в отпуск. Впрочем, это довольно формальное понятие, на самом деле, каникул у политиков не бывает. Работа у народных избранников не прекращается ни в профильных комитетах, ни на местах с избирателями.

Мы, в свою очередь, попробуем оглянуться назад и проанализировать тот объём работы, который был проделан Государственным Собранием (Ил Тумэн) VI созыва с января по июль 2020 года.

Статистика подтверждает

Сухая статистика законотворческой деятельности говорит нам о том, что за этот период с января по июль было принято 42 законодательных акта. 10 из них — базовые законы, 31 — внесение изменений и дополнений в законы республики и один законодательный акт был признан утратившим силу.

Восемь были приняты в сфере государственного управления и конституционных основ законодательства РС(Я), два в сфере административной ответственности, обеспечении общественной безопасности и правопорядка, шесть законов, регламентирующих местное самоуправление, один касается права коренных малочисленных народов Севера. Кроме этого утверждены семь актов, регулирующих процесс бюджетного и налогового законодательства, четыре — вопросы собственности и экономического развития, три — для сельского хозяйства, природопользования, земельных отношений, один — для охраны окружающей среды, по пять — для сферы социальной политики и в области науки, культуры, образования и здравоохранения.

Главный законодатель

Кстати, статистика показывает насколько сложной выдалась весна для Главы республики Айсена Николаева. С начала года он внёс 19 законодательных инициатив. 12 законопроектов — народные депутаты и три внесло правительство. Заметим, что в 2019 году депутаты внесли 74 законодательные инициативы, правительство — 37, а Ил Дархан -12. В целом с начала работы VI созыва за два года работы было принято 207 законодательных актов.

Помимо этого, за весеннюю сессию было принято 105 нормативных правовых актов. Из них 15 касались организационных вопросов работы Госсобрания и Правительства РС(Я), 27 нормативных правовых актов федерального значения, 60 нормативных правовых актов республиканского значения и три рекомендации.

Переход на цифру

Пандемия коронавируса и связанные с ними карантинные меры на начальном этапе парализовали работу многих законодательных собраний регионов России.

В Якутии этого казуса в рабочем процессе удалось избежать, аппарат Ил Тумэн ещё загодя вложился в новые информационные технологии и современные программные решения и обновление сайта парламента. Это, кстати, в прошлом году было предметом критики со стороны отдельных СМИ. Практика показала, кто в итоге оказался прав.

Конечно, никто не мог предполагать каким образом и в каких авральных темпах придётся разворачивать весь функционал, который дают современные цифровые технологии… Но парламент Якутии испытание прошёл, более того он был готов к ним.

Как отметил спикер парламента Петр Гоголев, изначально возможность онлайн-работы была продумана для заседаний комитетов, но в связи со сложившимися обстоятельствами нашла новое применение, встроившись в строгую процедуру голосования на дистанционных пленарных заседаниях парламента.

Личный кабинет и голосовой модуль

«Это всего лишь часть планомерной работы по обновлению сайта Госсобрания. Практически не зная, что мы столкнемся с подобными ограничительными мерами в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, мы провели ту работу, которая оказалась очень к месту.

Функционал личного кабинета депутата мы ранее планировали, чтобы помимо прочего усовершенствовать работу комитетов. Когда народные депутаты не могли физически участвовать на заседаниях, комитеты выносили свои решения в опросном порядке. Находясь, за пределами города Якутска, парламентарии заранее отправляли факсом или по электронной почте свою позицию. Таким образом, полноценно не участвовали в заседаниях комитетов. Для того, чтобы повысить эффективность работы комитетов в прошлом году мы решили создать такой модуль на сайте. В январе этого года, я поставил задачу завершить этап разработки и начать апробацию модуля» — рассказывает спикер.

Председатель парламента считает, что упреждающие плановые мероприятия по модернизации сайта, оказались своевременными и востребованными, повысили эффективность работы республиканского парламента.

27 мая 2020 года, на XVII (внеочередном) дистанционном пленарном заседании впервые был опробован новый модуль голосования в личном кабинете народного депутата на официальном сайте парламента региона.

Он позволил снять неудобства в части процедур голосования и подсчета голосов при использовании средств видеоконференцсвязи, затягивавшие ранее принятие решений и весь законотворческий процесс.

Поучительный опыт

По словам начальника управления информационно-технологического обеспечения аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) Михаила Халыева, «Новая система дает возможность полноценного удаленного доступа к тому функционалу, который был доступен в зале заседания.

Модуль голосования в личном кабинете депутата позволяет не только проголосовать дистанционно, но также и удаленно записаться на вопросы и выступления. После проведения процедуры голосования его результаты автоматически появляются в модуле.

Благодаря этому нововведению, значительно ускорился процесс голосования по сравнению с первым дистанционным пленарным заседанием. Кроме того, теперь парламентарии могут в своем личном кабинете напрямую ознакомиться с материалами по повестке заседания».

В свою очередь, заметим, что подобный специализированный программный продукт для онлайн-голосования в работе законодательных собраний субъектов РФ до той поры нигде не применялся и опыт Якутии стал весьма поучительным для парламентов других регионов. И пока где-то внедряют опыт наших, система онлайн-голосования парламента совершенствуется дальше.

Кардинальные приоритеты

На вопрос о том, какие из принятых в весеннюю сессию законодательных актов наиболее важные, нам ответила Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Феодосия Габышева.

— Сложно выделить и вычленить, — отвечает Феодосия Васильевна, — из общего непрерывного законодательного процесса что-то более, а что-то менее важное. Для каждого депутата тот вопрос, над которым он работает, является самым важным. Тем более, что продвигаешь ту или иную инициативу порой годами, а принимается она в весеннюю сессию или начнёт работать через год…

К примеру, для меня одним из приоритетов являются вопросы, связанные с поддержкой, сохранением и развитием языков в Якутии, в том числе русского, якутского языков и коренных малочисленных народов Севера.

Вопрос кардинальным образом сдвинулся ещё в конце прошлого года, что связано и с положительным решением Конституционного суда РС (Я), куда я обращалась лично. С принятием госпрограммы по сохранению и развитию языков в РС (Я) Указ главы Якутии Айсена Николаева, за который наш комитет боролся, вступил в силу с 1 января 2020 года.

Моей депутатской инициативой, при поддержке спикера Петра Гоголева, была подготовка проекта подпрограммы «Дети Арктики» которая прошла и на федеральном уровне, предусматривает подпрограмму «Дети Арктики» в госпрограмме «СЭР АЗ РФ» на 2021-2024 годы с финансированием за счёт федерального бюджета. Наши дети для укрепления здоровья и развития будут ездить на курорты, изучать родные языки, иметь доступ к информационно-образовательным ресурсам.

О питании и культуре

Если говорить конкретно о весенней сессии, я бы отметила законодательные акты, как внесение изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О культуре». Указанным законом расширены требования к информационной открытости организаций культуры и музеев на своих официальных сайтах в сети «Интернет», регламентирован порядок реализации билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия, порядок утверждения форм названных документов. В Закон Республики Саха (Якутия) «О культуре» внесены следующие изменения:

установлено понятие «организация исполнительских искусств»;

включены пункты, регламентирующие размещение информации на официальных сайтах организаций исполнительских искусств и музеев в сети «Интернет»;

включена новая статья, которая регламентирует оформление, реализацию и возврат билетов, абонементов и экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия.

Также можно отметить внесение изменений в статьи 3 и 19 Закона Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)», где законом вносятся уточнения по вопросам установления порядка обеспечения питанием обучающихся; порядка компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории иного муниципального района или городского округа; уточнения по полномочиям Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) при лицензировании образовательных организаций, имеющих филиалы, расположенные в других субъектах Российской Федерации.

Отчёты и выводы

Народный депутат Виктор Губарев, лидер фракции Якутского республиканского регионального отделения Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»:

Всё было важным, но я бы хотел начать с трёх отчётов перед депутатами. Это отчёты о деятельности уполномоченного по правам человека в РС (Я), органов МВД, исполнительного органа власти — правительства. Отчёты — важная часть депутатской работы, которая позволяет оценить и понять многие аспекты жизни республики, оценить негативные и позитивные тенденции, сделать выводы и начать исправлять сложившуюся ситуацию.

К отчёту уполномоченного по правам человека Сарданы Гурьевой депутаты отнеслись довольно критично. Сама сфера очень сложная. Как её оценивать? Чем больше поступает жалоб, тем хорошо или плохо? Плохо. Потому что сама ситуация в обществе такова, что люди сплошь и рядом ищут защиту в том числе и у омбудсмена. А это вопросы социально-экономического, личного характера, работы судов.

Скажу, что сам аппарат омбудсмена и Сардана Михайловна работают активно, но органам исполнительной и законодательной власти нужно повышать ответственность в решении проблем избирателей, замечаний, предложений, просьб. Волокита, бюрократизм и равнодушие на местах встречаются очень даже часто.

Нужны народные дружины

Разбирая отчёт МВД, мы на межведомственной комиссии обратили внимание на потребность усилить и активизировать работу народных дружин. Причём в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности должны участвовать и показывать личный пример и депутаты в своих избирательных округах.

Очень важно более пристальное внимание на работу по профилактике правонарушений, связанных с несовершеннолетними. Решений здесь принимается немало но, увы, число правонарушений не уменьшается. Сегодня нужно понимать и видеть, чем занята наша молодёжь. Все ли из них имеют возможность заниматься спортом, летним отдыхом, общественно-полезным и оплачиваемым трудом. Если сегодня посмотреть на эту ситуацию, то она, учитывая пандемию коронавируса и сложность выезда за пределы республики на отдых или курорты, на существующие цены, просто катастрофическая.

Спросить и поддержать!

Работа исполнительной власти вызвала много замечаний, прежде всего у фракции КПРФ. В первую очередь нас волнуют вопросы, связанные с работой на территории республики недропользователей. Имеется масса нареканий по привлечению ими местной рабочей силы, которая крайне неудовлетворительна. Приведу пример, когда у нас строили магистраль «Сила Сибири» на ней в целом трудилось порядка 30 тысяч людей. Из них местных совершенно незначительное число. Да и те были задействованы на самых низкоквалифицированных, а следовательно, малооплачиваемых фронтах работ, как рубка просек и т.д.

Впрочем, отдельные недропользователи и сами нуждаются в поддержке. Так мы предложили создать правительству рабочую группу о выходе из кризиса компании «Алроса».

Компания имеет огромное значение для республики. Нас беспокоит оптимизация, которая идёт сейчас там. Предприятия и структурные подразделения останавливают работу, идут сокращения. Страдает социальная сфера. Они освободились от совхоза «Новый», десятки лет компания содержала совхоз, сейчас он брошен, можно сказать, на произвол судьбы.

Мы обязали правительство, прошло три месяца, рабочая группа до сих пор не создана, не выполняется решение Ил Тумэн.

Замечания правительству

Очень много замечаний правительству было по так называемой оптимизации бюджетной сферы, в первую очередь, отрасли здравоохранения. Сокращения персонала и койко-мест за тысячу. Например, в селе Колымское Нижнеколымского района в участковой больнице до оптимизации было 14 коек, осталось три. И то они дневные. Тоже самое произошло с сотнями других участковых больниц.

Оптимизация прошла не в интересах народа и не улучшила жизнь населения. Поэтому на отчёте правительства мы предложили создать депутатскую комиссию, которая должна была разобраться и понять какие последствия принесла эта оптимизация и сделать выводы и исправить ситуацию. И на сегодня эта комиссия также не создана… Это недопустимо и придётся принимать свои меры депутатского реагирования.

Круг проблем

В целом круг проблем, которыми занимался депутатский корпус, был очень широк. Это и обеспечение детей сирот квартирами, отмечу, что республика до сих пор не выполняет в полной мере обязанности по обеспечению всех детей-сирот жильём. Поддержка граждан пострадавших от

недобросовестных застройщиков, переселение граждан из аварийного жилья, охрана окружающей среды, в том числе вырубка лесов в верховьях Амги, в Алданском районе.

На карандаше такая острая проблема, как пожары, которые губят леса центральной Якутии и лесотундру Арктической зоны. Сегодня нужен закон об обеспечении и достаточном финансировании подразделений, работающих на пожарах и предотвращающих их распространение.

Здесь требуются решения по полному недопущению подобных ситуаций. У Якутии есть опыт успешной борьбы с пожарами в советский период. Однако, тогда только в одной авиалесоохране работало 1700 бойцов –десантников, а сегодня всего 170 и сто сезонных контрактников. В небо на тушение и разведку ежедневно поднимались десятки самолётов и вертолётов, сейчас -единицы. Нужно срочно наращивать силы и средства республиканского пожаротушения.

А ещё нужны законодательные инициативы и работа по полной ликвидации бедности и даже нищеты населения, повышению уровня жизни якутян. Сегодня уровень бедности приближается к 20 %. Если смотреть планы правительства республики, то в них заявлено снижение бедности в республике наполовину. Такой подход недопустим, бедность должна быть ликвидирована полностью.

Долг депутатов

Работа депутатов была настойчивой и принципиальной, отстаивали как права своих избирателей — населения республики, так и права субъекта Федерации — нашего региона. Формально мы сейчас на каникулах, но по факту — работаем, готовимся к осенней сессии, которая начнётся 15 сентября.

Работы предстоит много. Один из принципиальных — подготовка бюджета на следующий год и корректировка бюджета текущего года. Ни в коем случае нам нельзя допускать уменьшения расходов по всем направлениям от спорта до здравоохранения и сельского хозяйства.

Социально-экономическая обстановка в связи с пандемией коронавируса и в стране, и в республике, конечно, сложная. Но именно в такие моменты народным депутатам нужно предельно мобилизоваться и работать, работать и работать. Такова наша стезя и долг избранников народа.