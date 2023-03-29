Весенний вайб: У природы нет плохой погоды

Раскаты грома, дождь, град и молния — весенний вайб из Олекминска. Там стихия разгулялась не по-детски. Но как известно, у природы нет плохой погоды.



Источник: @djiikeytop

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