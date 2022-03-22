Весенний лед — остерегись!

В целях предупреждения происшествий на водных объектах в весенний период на территории Якутии стартовал пятый этап межведомственной акции «Безопасный лёд».

Ежедневно межведомственные группы проводят профилактику на ледовых переправах, проводят патрулирование, в ходе которых автовладельцам разъясняют, что передвижение через водоёмы должно осуществляться только через санкционированные ледовые переправы, где организован контроль безопасности движения. В состав межведомственной группы привлекаются не только специалисты МЧС России, но и сотрудники правоохранительных органов, представители местной власти, организации, ведомства

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности жизни людей и их имущества, в весеннее время автовладельцам крайне важно соблюдать установленную допустимую грузоподъёмность на ледовых переправах, а также необходимо строго выполнять требования всех информационных знаков.

Кроме этого, в ходе данной профилактической акции межведомственные группы посещают общеобразовательные учреждения, ледовые катки, туристические базы и ледовый городок.

«В ходе акции «Безопасный лед» инспекторами ГИМС проводятся «уроки безопасности» в образовательных учреждениях, профилактические беседы о правилах безопасного поведения на водных объектах, средствах спасения, телефонах экстренных служб. В ходе рейдов межведомственной группой также проводится профилактика с любителями зимней рыбалки. С рыбаками проводятся профилактические беседы о мерах безопасности, о методах самоспасения и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лёд», — отметила Аурика Смирнова, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Саха (Якутия).

ГИМС напоминает о необходимости соблюдения безопасности на водных объектах. Соблюдение правил – залог Вашей безопасности!