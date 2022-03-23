Весенние каникулы в НХМ

Выставочный зал Национального художественного музея Республики Саха (Якутия) приглашает детей и взрослых наполнить долгожданные теплые дни новыми открытиями и вдохновением, посетив занимательную творческую программу «Весенние каникулы в музее!».

Только 24, 25, 28, 29, 30 и 31 марта 2022 г. в 12.00 и 15.00 ч. вас ждёт тематическая экскурсия по выставке «Петр Романов: на заре нового искусства» и увлекательный мастер-класс по коллажу, где каждый сможет создать собственный портрет в технике аппликации при помощи журнальных вырезок.

В программе:

Экскурсия по выставке «Петр Романов: на заре нового искусства» – интересная прогулка с элементами викторины познакомит с жизнью и творчеством выдающегося художника. Мастер-класс «Коллажный портрет» – творческое занятие позволит ребятам освоить азы техники коллажа. Каждый попробует выразить своё художественное видение и развить мелкую моторику, создав автопортрет с использованием вырезок из журналов. Для мастер-класса приветствуется наличие телефона с фронтальной камерой.

Место проведения: г. Якутск, Выставочный зал НХМ РС (Я), ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»).

Даты: 24, 25, 28, 29, 30 и 31 марта 2022 г. Начало в 12.00 и 15.00 ч.

Стоимость: 350 руб. – для лиц до 18 лет, 500 руб. – для взрослых.

Количество мест ограничено. Предварительная запись и справки по номерам телефона: 8 (999) 173-42-44 (WhatsApp), 8 (4112) 33-52-79.

Будем рады видеть вас на Весенних каникулах в музее!