Весеннее солнце в Якутии вызовет сбои телеэфира

С 25 февраля в небе над Якутией начинается весенняя солнечная интерференция. Это космическое явление, которое может влиять на телесигналы спутников связи.

В Якутии кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 13 марта с 12:05 до 15:41. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 21 минуты, сообщает EXO-YKT, ссылаясь на информацию филиала РТРС «Дальневосточный РЦ».

Солнце излучает энергию как в виде света, так и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и приемной земной станцией длится несколько минут в сутки. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции. В пиковые моменты радиотелевизионные станции переходят на прием сигнала с резервного спутника.

При этом не все приемное оборудование телезрителей способно быстро «поймать» восстановившийся сигнал со станции. Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки. Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию «картинки». Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку. Для этого нужно на минуту выключить телевизор и приставку из розетки и включить заново. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов. Это позволит восстановить прием.

График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм в Республике Саха (Якутия) публикуется на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид». Приложение бесплатно для пользователей. Скачать его можно в App Store или Play Market.