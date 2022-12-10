Веселый день рождения якутской медведицы Хаарчанны в зоопарке Петербурга

Телеграм-канал Ленинградский зоопарк сообщает, Наша уже 6-летняя белая медведица Хаарчаана 4 декабря отпраздновала свой День Рождения в кругу любимых посетителей!

Получив в дар новые игрушки, именинница и сама подарила гостям и работникам зоопарка много радости: она закидывала мячик на бортик вольера, вставала на задние лапы и каталась по свежему снегу на спине и брюшке. Расти большой, любимица Хаарчаана, но не теряй своего задора юного хищника.

Напомним, что Хаарчана — первенец белых медведей из якутского зоопарка «Орто Дойду» Колыманы и Ломоносова. Потерявшегося одинокого медвежонка спасли в якутской тундре, назвали Колыманой, она выросла в «Орто Дойду», потом к ней приехал из Ленинградского зоопарка жених — Ломоносов. На родину отца и отправилась Хаарчана, первенец семейной пары белых медведей. Второй потомок Алмаз уехал в зоопарк Хабаровска. А от Колыманы и Ломоносова в зоопарке ждут уже третьего медвежонка, по крайне мере, весной 2022 года якутяне любовались нежными сценами встречи супругов после долгой разлуки.