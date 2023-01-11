11.01.2023
17:13
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Общество

Веселый челлендж от спортсменов: Кто из вас…

Кто из братьев Копыловых лучше танцует? Кто больший «суетолог»: Диана Адасько или Александр Нечаев? Кто одевается по моде: Кристина Устинова или Розалина Тимофеева? Кто из юных боксеров никогда не дрался за пределами ринга? Игра «Кто из вас» с участием наших борцов, боксеров, легкоатлетов и лучников.

Фото: видео - тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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