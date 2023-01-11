Веселый челлендж от спортсменов: Кто из вас…

Кто из братьев Копыловых лучше танцует? Кто больший «суетолог»: Диана Адасько или Александр Нечаев? Кто одевается по моде: Кристина Устинова или Розалина Тимофеева? Кто из юных боксеров никогда не дрался за пределами ринга? Игра «Кто из вас» с участием наших борцов, боксеров, легкоатлетов и лучников.