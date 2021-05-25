Веселые конкурсы ко Дню защиты детей
Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска приглашает активных и креативных детей и их родителей принять участие в дистанционных конкурсах, посвященных Международному Дню защиты детей. Вас ждут ценные призы и подарки. Подробности на Инстаграм странице @upravlenie_cultury_yakutsk
ПОЛОЖЕНИЕ конкурса «Лего Той»
Организаторы: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска
Место проведения: @upravlenie_cultury_yakutsk
Сроки: с 24-30 мая 2021 г.
Подведение итогов: 31 мая 2021г.
Награждение: 1 июня 2021г.
Условия: На конкурс принимаются авторские работы из конструктора «LEGO»
Возраст участников: от 6 до 10 лет
Снять видео-презентацию своей работы длиною не более 1 минуты. Выложить на свою страницу в Инстраграм, отметить хештэгом #лего_той21 и указать @upravlenie_cultury_yakutsk
Критерии оценки:
- техническая сложность,
- оригинальность,
- творческий подход,
- интересная презентация
Награды и призы:
- Электросамокат DIGMA HF 6.5-6
- Гироскутер Hoverbot A-3
- Экшн видеокамера Aceline S-20
- Специальный приз за самое большое количество лайков.
ПОЛОЖЕНИЕ вокального конкурса «Твой трек»
Дата проведения: с 24 по 30 мая 2021 г.,
Награждение: 1 июня 2021 г.
Организатор: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска
Цель конкурса: пропаганда детского вокального искусства; выявление новых талантов; возможность каждому ребенку заявить о себе.
Условия конкурса:
Конкурсанты должны исполнить одну песню кавер-версии якутских, русских или зарубежных исполнителей на свободную тему, снять видео с хронометражем не более 1 минуты, выложить на свою Инстаграм страницу и отметить хештегом: #твойтрекякт21 @upravlenie_cultury_yakutsk
Порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие: дети от 8 до 15 лет (нужно указать Ф.И.О., возраст, школу ребенка)
Критерии оценок: Оригинальность исполнения, исполнительское мастерство, качество нового прочтения.
Подведение итогов и награждение победителей:
Подведение итогов конкурса состоится 31 мая 2021 г.,
Награждение победителей — 1 июня 2021 г. на Инстаграм странице: @upravlenie_cultury_yakutsk
По итогам конкурса всем участникам вручаются сертификаты, победители награждаются дипломами (заверенные официальной печатью).
Участник, набравший наибольшее количество лайков на Инстаграм странице @upravlenie_cultury_yakutsk получит специальный приз зрительских симпатий.
Жюри определяет 1, 2, 3 места.
Призы:
Электросамокат DIGMA HF6.5-6
Гироскутер Hoverbot A-3 Light LED Cartoon multicolor
Экшн видеокамера Aceline S-20
Приз зрительских симпатий: Портативная аудиосистема DEXP P160 Street Art
ПОЛОЖЕНИЕ танцевального видеоконкурса «Будь в тренде» вместе с TikTok
Организатор конкурса: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска
Сроки проведения: с 24 по 30 мая 2021 г.
Площадка: @upravlenie_cultury_yakutsk, TikTok
Подведение итогов: 31 мая т.г.
Награждение: 1 июня т.г. на Инстаграм странице @upravlenie cultury_yakutsk
В конкурсе участвуют дети от 6 до 14 лет.
Условия: 1. Снять авторское танцевальное видео в социальной сети TikTok под песню Mtg — Vem Sentando Vem (Dj Nbeat Remix);
2. Выложить видео в личном аккаунте в социальной сети Инстаграм под хештегом #будьвтрендеякутск21, указать сайт @upravlenie cultury_yakutsk.
Правила:
— Продолжительность выступления не более 60 сек (1мин);
— Состав участников в видео — не более 10 человек;
— Участник акции может подать только 1 заявку;
— Видеоролики должны быть сняты с помощью приложения TikTok.
Порядок и условия определения победителей:
Компетентное жюри определяет 1,2,3 места. По итогам конкурса всем участникам вручаются сертификаты. Участник, набравший наибольшее количество лайков на Инстаграм странице @upravlenie cultury_yakutsk, получает специальный приз зрительских симпатий.
Критерии для определения победителей:
— артистичность;
— оригинальность;
— креативность;
— пластичность;
— сценический образ участников.
Призы:
Электросамокат DIGMA НЕ 6.5-6
Гироскутер Hoverbot А-3 З место
Экшн видеокамера Aceline S-20
+7 (999) 174-67-82