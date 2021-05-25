Веселые конкурсы ко Дню защиты детей

Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска приглашает активных и креативных детей и их родителей принять участие в дистанционных конкурсах, посвященных Международному Дню защиты детей. Вас ждут ценные призы и подарки. Подробности на Инстаграм странице @upravlenie_cultury_yakutsk

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса «Лего Той»

Организаторы: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска

Место проведения: @upravlenie_cultury_yakutsk

Сроки: с 24-30 мая 2021 г.

Подведение итогов: 31 мая 2021г.

Награждение: 1 июня 2021г.

Условия: На конкурс принимаются авторские работы из конструктора «LEGO»

Возраст участников: от 6 до 10 лет

Снять видео-презентацию своей работы длиною не более 1 минуты. Выложить на свою страницу в Инстраграм, отметить хештэгом #лего_той21 и указать @upravlenie_cultury_yakutsk

Критерии оценки:

техническая сложность, оригинальность, творческий подход, интересная презентация

Награды и призы:

Электросамокат DIGMA HF 6.5-6

Гироскутер Hoverbot A-3

Экшн видеокамера Aceline S-20

Специальный приз за самое большое количество лайков.

ПОЛОЖЕНИЕ вокального конкурса «Твой трек»

Дата проведения: с 24 по 30 мая 2021 г.,

Награждение: 1 июня 2021 г.

Организатор: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска

Цель конкурса: пропаганда детского вокального искусства; выявление новых талантов; возможность каждому ребенку заявить о себе.

Условия конкурса:

Конкурсанты должны исполнить одну песню кавер-версии якутских, русских или зарубежных исполнителей на свободную тему, снять видео с хронометражем не более 1 минуты, выложить на свою Инстаграм страницу и отметить хештегом: #твойтрекякт21 @upravlenie_cultury_yakutsk

Порядок проведения конкурса:

В конкурсе принимают участие: дети от 8 до 15 лет (нужно указать Ф.И.О., возраст, школу ребенка)

Критерии оценок: Оригинальность исполнения, исполнительское мастерство, качество нового прочтения.

Подведение итогов и награждение победителей:

Подведение итогов конкурса состоится 31 мая 2021 г.,

Награждение победителей — 1 июня 2021 г. на Инстаграм странице: @upravlenie_cultury_yakutsk

По итогам конкурса всем участникам вручаются сертификаты, победители награждаются дипломами (заверенные официальной печатью).

Участник, набравший наибольшее количество лайков на Инстаграм странице @upravlenie_cultury_yakutsk получит специальный приз зрительских симпатий.

Жюри определяет 1, 2, 3 места.

Призы:

Электросамокат DIGMA HF6.5-6

Гироскутер Hoverbot A-3 Light LED Cartoon multicolor

Экшн видеокамера Aceline S-20

Приз зрительских симпатий: Портативная аудиосистема DEXP P160 Street Art



ПОЛОЖЕНИЕ танцевального видеоконкурса «Будь в тренде» вместе с TikTok

Организатор конкурса: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска

Сроки проведения: с 24 по 30 мая 2021 г.

Площадка: @upravlenie_cultury_yakutsk, TikTok

Подведение итогов: 31 мая т.г.

Награждение: 1 июня т.г. на Инстаграм странице @upravlenie cultury_yakutsk

В конкурсе участвуют дети от 6 до 14 лет.

Условия: 1. Снять авторское танцевальное видео в социальной сети TikTok под песню Mtg — Vem Sentando Vem (Dj Nbeat Remix);

2. Выложить видео в личном аккаунте в социальной сети Инстаграм под хештегом #будьвтрендеякутск21, указать сайт @upravlenie cultury_yakutsk.

Правила:

— Продолжительность выступления не более 60 сек (1мин);

— Состав участников в видео — не более 10 человек;

— Участник акции может подать только 1 заявку;

— Видеоролики должны быть сняты с помощью приложения TikTok.

Порядок и условия определения победителей:

Компетентное жюри определяет 1,2,3 места. По итогам конкурса всем участникам вручаются сертификаты. Участник, набравший наибольшее количество лайков на Инстаграм странице @upravlenie cultury_yakutsk, получает специальный приз зрительских симпатий.

Критерии для определения победителей:

— артистичность;

— оригинальность;

— креативность;

— пластичность;

— сценический образ участников.

Призы:

Электросамокат DIGMA НЕ 6.5-6

Гироскутер Hoverbot А-3 З место

Экшн видеокамера Aceline S-20