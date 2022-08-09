Веселые каникулы «ЖдЯжеК»: Из одного приключения в другое

Если первая творческая смена детей железнодорожников закончилась «Гаджетомприключений…», то закрытию второй организаторы посвятили «Приключения в стране «Лентяево». Разные темы, разные смены, разные дети, но вот грусть расставания осталась прежней… Ребятишки понимали, что в этом сезоне летняя встреча в Центре культуры АК «ЖДЯ» будет последней. И им очень не хотелось прощаться с полюбившимися друзьями и вожатыми Инессой Баязитовой и Натальей Ребус, которые были с ними на одной волне, обеспечивая выполнение программы веселого отдыха, продуманной организаторами и руководителем Центра Инной Горожанкиной. Конечно, радостью и спасением, особенно в дождливые дни, для ребят стал любимый Чудо Парк, в него их водили на мультики и всевозможные развлечения. Дня не проходило в смене без спортивных баталий, кто-то полюбил пение и рисование, всем нравилось придумывать поделки, а в один из дней ребята побывали с экскурсией в пожарной части, своими глазами увидели, какие огромные яркие машины помогают бороться с огнем… Короче, скучать им было некогда! А самым запоминающимся, как и в первой смене, стал последний день, когда на творческий отчет пришли родители. И к этому дню подготовка была особая, ведь каждый ребенок в чем-то особо талантлив, и продемонстрировать маме-папе свое развитие хотелось каждому. И где, как не на сцене это можно сделать? Вот-вот, мини-спектакль и стал той самой демонстрационной площадкой разносторонних детских интересов. А начался он под музыкальный фон на экране Центра: «ЖдЯжКи» исполнили «Детский вальс», продемонстрировав, какие они хорошие и прилежные. А затем умилявшимся родителям довелось увидеть своих чад на экране: ребята, комментируя стихами фото друг друга, рассказали, какими разными они могут быть:

– Вот девочка прилежная, скромная и нежная.

Ага! Вы что поверили? Иванна — не хуже урагана!;

– Спит Алешка богатырь, вон в плечах какая ширь!

Вот наш полдник он несет, не уронит – повезет!;

– Глазки цвета василька, это наша Малика,

Замечательно поет, все недели на пролет;

— Целых три у нас есть Сони, с виду кажется тихони,

Далеко это не так, мы справлялись кое-как.

– Если где-то шум и гам, крики будто ураган,

Это — не ночной кошмар! Это — просто наш Макар…

И так обо всех в таком незлобливом шутливом тоне, когда можно было понять, кто же самый громкий, самый певучий и самый ураганный…

Ну а затем началась постановка про страну «Лентяево», где участвовали все «ЖдЯжКи», поучительная и веселая сказка в исполнении маленьких артистов очень понравилась их родителям и гостям. И это не случайно, ведь в ней были задействованы вагоны, перрон, железная дорога… А кто ж не любит сценок, где еще и про твою работу говорят…

Но смотреть на деток, это одно, а вот стать соучастниками, поиграть-потанцевать, это другое, не каждый день такое настроение случается, и здесь не откажешь: «Шалтай-болтай» вытянул всех на танцпол!

Такая физическая активность, конечно, была по сюжету сказки. Еще предстояло родителям мыслительную активность проявить. Лень предложила им сыграть в игру «Найди отличия». И родители справились с заданием на экране. А дети подтвердили: какие же у нас умные родители — железнодорожники, ну а мы юные «ЖдЯжКи»! Вот вместе быстренько они поезд и сообразили, и все станции с веселыми песнями проехали…

Можно долго рассказывать, как продолжалось веселье, потом чаепитие, потом награждения… Хотя кое-кого надо отметить, Владимир Петрович Мирошник и Наталья Егоровна Онофрийчук вручили благодарности и букеты цветов всем, кто отработал эти две смены с детьми, добрые слова звучали и в адрес Ольги Михайловны Головань, и коллектива ресторана «Олешня», работники которого обеспечивали вкусным и здоровым питанием «ЖдЯжеК».

Ну а теперь дадим слово папам и мамам, пусть они поделятся своими впечатлениями от отдыха их бесценных деток:

Малика Василевская, машинист крана АК «ЖДЯ»: я в полном восторге от того, что моя 6-летняя дочка Малика побывала на творческой смене. Во-первых, это отличная подготовка к новой школьной среде – общение с ребятами разных возрастов, интересные уроки рисования и лепки, поделки. Я могла спокойно работать, зная, что дочка накормлена и организована на весь день. Огромное спасибо всем, кто заботится о наших детях, кто не жалеет на них средств и понимает, что летом не каждая семья может выехать. Мы обе очень довольны!

Евгения Вакуленко приехала в апреле этого года в Алдан с супругом и детьми с Украины, из разбомбленного Мариуполя. Николай Александрович устроился инженером энерго-механической службы в компанию «Железные дороги Якутии», Евгения пока обустраивает быт. Получили ведомственную квартиру. Двое ребятишек Вакуленко — Ярослав и Катя получили возможность провести в творческой смене «ЖдЯжеК» два сезона. Теперь, по словам мамы, они страдают: ну почему нет третьей смены??? Там так было здорово с Инной Валентиновной, вожатыми Инессой и Натальей, ребята просто полюбили их. Более того, привыкнув разнообразно питаться по режиму, они теперь требуют и от нее своевременных завтраков, обедов и полдников. Вот так, хорошие привычки, полученные во время смены, переходят в повседневную домашнюю жизнь. Евгения не находит слов для благодарности всем, кто помогает им обустроиться и в быту, и с работой, и с детьми. Ей просто не вериться, что руководство, генеральный директор «Железных дорог Якутии» интересуются жизнью детей работников, профсоюзный комитет способствует организации их летних каникул, выделяются деньги на полноценный творческий отдых юных «ЖдЯжеК». И она признательна всем железнодорожникам за доброту, понимание, поддержку.

Терентий Карманов, машинист тепловоза. Он, напротив, не удивлен хорошим отношением к детскому отдыху. 15 лет Терентий работает в Компании, и не только успешно трудится, но и учится, и активно участвует в профсоюзной жизни, недавно разработал Положение по Совету молодежи. Терентий считает, что железнодорожники Якутии не просто движутся вперед, они даже опережают своих коллег из других регионов. Что касается его дочки Иванны, то она закончила 1-й класс и с удовольствием посещала культурный Центр АК «ЖДЯ», более того, рыдала, расставаясь с теми, кто стал друзьями за этот период. Отличная организация и доброе отношение притягивают детей, их не обманешь, они не будут стремиться туда, где плохо, где их не любят.

Ну а медицинские работники клинико-диагностического Центра АК «ЖДЯ» Иван Воеводин, Наталья Гжеляк, Ольга Юркевич написали и оформили красивое благодарственное письмо в адрес всех организаторов смен и руководства Компании в лице генерального директора В.В.Шимохина, его заместителей и председателя профкома Н.Е. Онофрийчук: «Огромное человеческое спасибо за ежедневные улыбки детей, их позитивный настрой, за ответственную работу с ними и чуткую заботу. Вы подарили им уютную обстановку, безопасное времяпрепровождение и помогли развитию творческих стремлений. Желаем вам крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной силы!»

А больше добавить нечего…