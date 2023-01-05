Веселого международного разгрузочного дня 

Международный разгрузочный день

На сегодняшний день миллионы (а может и миллиарды) людей стали вести здоровый образ жизни. Практически каждый человек в тот или иной момент жизни задумывается о своем здоровье, но не знает, как сделать так, чтобы совместить здоровый образ жизни со своими естественными и такими необходимыми в повседневной жизни потребностями. Именно с этой целью был придуман уникальный по своему наполнению праздник – Международный разгрузочный день, который люди по всему цивилизованному миру празднуют 5 января.

Подробнее о международном разгрузочном дне

Данное торжество появилось сравнительно недавно и сразу завоевало огромную популярность не только у простых обывателей, но и у людей обладающих огромными финансовыми ресурсами и властью. Практически все осознают конечную цель данного праздника – 100% пищевая разгрузка в самый разгар новогодних праздников.

Эту дату, да и само торжество нельзя назвать «официальным» праздником, который отмечается в том или ином государстве. Появился он (как утверждают его многочисленные поклонники и почитатели) сравнительно недавно.

Как утверждают профессионалы (диетологи) — это крайне важное мероприятие для людей, любящих сытно и вкусно (и что самое главное – обильно) поесть. Оно помогает минимизировать ущерб человеческому здоровью во время продолжительных и веселых застолий, которые проходят на протяжении всех новогодних торжеств.

Негласные традиции праздника «разгрузки»

В этот знаменательный день основная задача любителей «хорошо поесть» придерживаться сбалансированного и легкого питания. Рекомендуется многократно снизить прием продуктов со значительной калорийностью (существует возможность попросту уменьшить порции самих блюд). Также при необходимости минимизировать прием алкогольных напитков и сладких газированных жидкостей. В идеале, следует делать упор на зеленом и черном чае, также можно с легкостью использовать всевозможные травяные отвары.

Разгрузочный день – это потрясающий способ в самые кротчайшие сроки привести ваш организм к оптимальному состоянию во время бурных и достаточно продолжительных застолий, где всегда присутствует крайне калорийная пища в огромных количествах.

Подобного рода разгрузка благотворно повлияет на происходящие процессы пищеварения и практически моментально освободит организм от накопленных токсинов и шлаков. Благодаря данному разгрузочному дню, вы наверняка нормализуете свой вес и избавитесь от лишних килограммов, которые набрали во время новогодних праздников.

Общие рекомендации разгрузочного дня

Как советую диетологи, после разгрузочного дня следует в обязательном порядке вернуться к правильному и сбалансированному питанию, которого вы придерживались на протяжении всего календарного года.

Также следует исключить всевозможные физические нагрузки во время Международного разгрузочного дня – это поможет минимизировать возникновение стрессов для организма в целом.

Конечно, не следует забывать и о своих вкусовых предпочтениях, ведь пища должна приносить максимум удовольствия. Поэтому в обязательном порядке следует обратить свое пристальное внимание во время этого праздника на подбор любимых продуктов, которые на все 100% вам «по душе».

Здесь все в ваших руках, ведь праздник не должен быть в тягость. Он должен приносить лишь исключительно положительные эмоции и впечатления. Именно с этой целью и был придуман Международный разгрузочный день.